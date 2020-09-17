CBS News: огромная глыба льда откололась от крупнейшего ледника Арктики

Глыба льда площадью в 44 квадратные мили откололась от крупнейшего арктического ледника на северо-востоке Гренландии, сообщает CBS News. Учёные предупреждают, что если не принять срочных мер, то льды Арктики могут полностью растаять в последующие 20 лет.

Крупная глыба льда отломилась от крупнейшего арктического ледника в северо-восточной части Гренландии. Учёные назвали это большой потерей, являющейся новым доказательством того, что стремительное изменение климата происходит и оно не становится медленнее. Наш корреспондент Ян Ли — о том, что разлом арктического ледника указывает на более значительную, глобальную проблему.

В скором времени большая часть этого льда может исчезнуть. Учёные говорят о том, что полярные ледники сокращаются тревожными темпами. Последний случай произошёл в Гренландии: глыба площадью в 44 квадратных мили (в два раза больше Манхэттена) отломилась от крупнейшего из оставшихся арктических ледников.

ЛАУРА МЕЛЛЕР, советник GreenpeaceNordic: Сейчас действительно пришло время прекратить «переставлять будильник» и открыть глаза на чрезвычайное климатическое положение.

За последние 40 лет атмосфера в регионе потеплела более чем на 5 градусов. Из-за высокой температуры на ледниках образуется вода, которая затем сходит вниз, образуя трещины и ослабляя лёд снизу. Учёные утверждают, что старые климатические модели в таких условиях уже устарели.

ЛАУРА ЛАНДРУМ, климатический исследователь: Климат в Арктике меняется резко и быстро. Он меняется столь стремительно, что переходит в стадию нового климата. А новый климат нельзя предсказать, основываясь на наблюдениях недавнего прошлого.

Таяние арктических льдов означает увеличение уровня океана и океанических температур по всему миру. Мы слышали предупреждения и раньше: учёные говорят, что они будут бить тревогу до тех пор, пока не наступят перемены.

ЛАУРА МЕЛЛЕР: Если мы хоти принимать климатический кризис всерьёз, то нам нужно прямо сейчас сократить выбросы, а также необходимо создать сеть океанических заповедников, которые будут покрывать минимум треть мирового океана.

Учёные предсказывают, что если кризис не будет восприниматься всерьёз, то льды Арктики могут полностью растаять в последующие 20 лет.

Дата выхода в эфир: 15.09.2020