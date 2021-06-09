NTD: таяние вечной мерзлоты в Якутске грозит обернуться катастрофой

Многие дома в Якутске начинают деформироваться из-за разрушения несущих колонн. Как передаёт NTD, местные жители и экологи считают, что это частично происходит из-за таяния вечной мерзлоты. И прогнозы экспертов не вселяют оптимизма: они считают, что через 20, 50 или 70 лет 70% зданий города могут сложиться, как карточные домики.

Трещины в этом жилом доме в Якутске появились летом прошлого года. Всё произошло рано утром. Люди побросали все вещи и просто выбежали на улицу.

Наталья Горохова — среди тех, кто был вынужден переехать. Спустя год она вернулась, чтобы посмотреть, насколько увеличились масштабы разрушения.

НАТАЛЬЯ ГОРОХОВА, жительница Якутска: Меня разбудила дочка и сказала: «Мама, что случилось с домом. Вставай, посмотри». Я встала, поглядела. Там уже начала обваливаться штукатурка, и с потолка начала сыпаться щебёнка.

Это не единственное здание Якутска, которое в последнее время было повреждено. Многие дома начинают деформироваться из-за разрушения несущих колонн.

Местные жители и экологи считают, что это частично происходит из-за таяния вечной мерзлоты.

РАИСА ГОРОХОВА, жительница Якутска: После экспертизы института исследовательского, которую назначили в нашей мэрии, узнали, что всё-таки это произошло из-за сточных вод и вод хозяйственных, которые накопились под домом.

В городе с 1941 года работает целый Институт мерзлотоведения. Сейчас он пытается разобраться в ситуации.

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ, сотрудник Института мерзлотоведения: Температура меняется, глубина протаивания увеличивается летом. Когда глубина протаивания увеличивается и достигает подземные льды на вечной мерзлоте, то идут просадки. И, конечно же, деградация вечной мерзлоты.

Директор «Центра экологического просвещения» Валентина Дмитриева говорит, что 25-30 лет назад земля в течение лета оттаивала на полтора метра. Сейчас же — на 3-5.

ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВА, директор «Центра экологического просвещения»: Как вы знаете, дома на вечной мерзлоте устанавливают именно на сваях. Они устанавливаются на сваях длиной 8 метров. Поэтому, если у нас повсеместно идёт оттайка до пяти метров, нам осталось до критической точки — всего три метра. То есть это вопрос времени.

По её словам, через 20, 50 или 70 лет 70% зданий города могут сложиться, как карточные домики.

Дата выхода в эфир 07 июня 2021 года.