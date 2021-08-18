ABC News: в США рекордное число заражений среди детей, но споры о ношении масок не утихают

В США сейчас зафиксировано самое высокое с начала пандемии число госпитализаций среди граждан младше 49 лет и рекордное число заражений среди детей, передаёт ABC News. Тем не менее с наступлением нового учебного года и возвращением учащихся в школы некоторые всё равно упорно выступают против обязательного ношения масок.

Согласно недавно опубликованным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний относительно пациентов с COVID-19 в нашей стране, коронавирус сейчас преобладает среди пациентов младше 49 лет. Также зафиксировано самое высокое с начала пандемии число заражений среди детей. С репортажем из Далласа корреспондент ABC Маркус Мур.

Этим вечером COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всей стране. Число госпитализаций среди людей младше 49 лет находится на самой высокой отметке за весь период пандемии. В Алабаме, Флориде, Джорджии, Миссиссипи и Техасе отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 90%.

ДЖОРДЖ УИЛЬЯМС, врач больницы имени Линдона Джонсона в Техасе: Наши медсёстры и врачи работают на износ, пытаясь помочь всем пациентам с COVID-19, которые сейчас размещены по всей больнице и отделениям интенсивной терапии.

Всё больше опасений также вызывает число заражений среди детей — самое высокое за всю пандемию. Только за прошлую неделю была зарегистрирована 121 тысяча новых случаев.

Этот график Центров по контролю и профилактике заболеваний демонстрирует всплеск числа госпитализаций среди детей с COVID-19 — с 4 июля этот показатель вырос более чем на 400 процентов.

Тем временем сегодня учащиеся возвращаются в школы, и споры о необходимости ношения масок продолжаются. Спустя день после того как Верховный суд Техаса поддержал запрет губернатора (Грега. — ИноТВ) Эббота, блокирующий введение требования обязательно носить маски в двух округах штата, руководитель даласского независимого школьного округа Майкл Инохоса не намерен с этим мириться.

МАЙКЛ ИНОХОСА, руководитель даллаского независимого школьного округа: Мы будем просить людей следовать нашим правилам, будем выдавать им маски, дадим им какое-то время. И если они не будут соблюдать требования, мы попросим их уйти. Если они откажутся, мы найдём для них место — но место это будет отдельно от всех остальных.

МАЙКЛ МУР, корреспондент ABC News: Дэвид, сегодня Pfizer и BioNTech передали FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. — ИноТВ) предварительные данные исследований, которые показывают, что третья прививка их вакциной, похоже, помогает сформировать куда более сильный иммунитет по сравнению с только двумя прививками. Но пока разрешение у FDA они не запрашивали. Дэвид?

Последим зза тем, как ситуация будет развиваться в предстоящие месяцы. Спасибо, Маркус.

Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года.