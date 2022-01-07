Fox News: легче обходит вакцинный иммунитет — датские учёные объяснили высокие темпы распространения «омикрона»

Исследователи Копенгагенского университета выяснили, что вакцинированные от коронавируса люди в 2,7 — 3,7 раза более уязвимы к заражению «омикроном», нежели штаммом «дельта», сообщает Fox News. По их данным, это связано со способностью «омикрона» легче обходить иммунную защиту, полученную от предыдущей инфекции или от вакцины.

Высокие темпы распространения «омикрона» по всему миру, вероятно, связаны со способностью штамма обходить иммунную защиту, полученную от вакцины, лучше «дельты», сообщает Fox News со ссылкой на препринт исследования датских учёных.

По данным исследователей Копенгагенского университета, невакцинированные люди чаще заражаются обоими вариантами коронавируса по сравнению с теми, кто сделал прививку, и они так же уязвимы к «омикрону», как и к «дельте». При этом вакцинированные в 2,7 — 3,7 раза более восприимчивы к «омикрону», чем к «дельте».

«Полученные нами результаты подтверждают, что быстрое распространение «омикрона» объясняется прежде всего способностью обходить иммунитет, а не присущей штамму повышенной базовой трансмиссивностью», — сказано в исследовании, которое пока не прошло рецензирование в научных журналах и не получило оценку экспертного сообщества.



Эффективность вакцинации упала примерно до 40% против симптомов и до 80% против тяжёлого течения болезни в случае заражения «омикроном» у тех, кто получил две дозы препарата от коронавируса. Тем не менее бустерные дозы позволяют увеличить эти показатели до 86% и 98% соответственно.

Датские исследователи утверждают, что бустерные дозы не только обеспечивают высокую степень защиты от госпитализации, но и делают людей, получивших их, менее заразными для других.

Кроме того, по данным исследования, проведённого группой по борьбе с COVID-19 Имперского колледжа Лондона, вариант «омикрон» также эффективно обходит иммунитет, полученный от предыдущей инфекции. Вероятность повторного заражения новым штаммом в 5,41 раза выше, чем в случае с «дельтой».

Впрочем, несмотря на то, что «омикрон» легче обходит иммунитет, согласно многочисленным исследованиям, он ассоциируется с более лёгким течением болезни. Учёные из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что те, кто заражается этим штаммом, на 40% реже нуждаются в госпитализации, передаёт Fox News.