TVE: Европа прощается с 2021-м в состоянии максимальной санитарной тревоги

Все страны Евросоюза сейчас оказались в состоянии либо повышенного, либо очень высокого риска заражения коронавирусом, передаёт TVE. В итоге Европа прощается с 2021 годом, находясь в ситуации максимальной санитарной тревоги, говорится в материале.
Европа прощается с 2021-м в состоянии максимальной санитарной тревоги. Согласно последнему докладу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, все страны ЕС находятся в положении повышенного или очень высокого риска заражения. Таковы данные последних двух недель.
В 18 из 30 стран Европейской экономической зоны фиксируется более 500 случаев заражения на каждые 100 тысяч жителей. В Италии за рождественскую неделю предположительный рост числа случаев составил более 80 процентов.
Между тем Франция только что ввела обязательное ношение масок на улице. Произошло это после того, как в стране был побит рекорд по заражениям.
«Мы наблюдали огромный рост, особенно среди молодёжи и детей», — комментирует ситуацию этот фармацевт.
И вместе с заражениями выросла потребность в тестах.
«У одной из моих подруг был положительный результат, поэтому мы все пошли сдавать тесты», — отмечает эта девушка.
И эта история повторяется по всей Европе. В девяти странах еженедельно сдаётся уже более 5 тысяч тестов на каждые 100 тысяч жителей.
В некоторых из них, таких как Австрия или Венгрия, количество случаев заражения упало, и они сейчас поделены на зоны с очень высоким риском и просто с повышенным риском заражения, где фиксируется от 200 до 500 случаев на каждые 100 тысяч жителей.
Сейчас Европа — один из крупнейших очагов с одним лишь исключением — Румынией, которая серьёзным образом пострадала этой осенью, а теперь заканчивает год с более умеренными показателями.
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