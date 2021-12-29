NTD: «гори синим пламенем!» — в центре Нью-Йорка сжигают плохие воспоминания 2021 года

В преддверии Нового года жители Нью-Йорка избавляются от плохих воспоминаний об уходящем 2021-м, записывая их на бумаге и отправляя в огонь. Для этого в центре города на Таймс-сквер оборудовали специальное место, где ведущий церемонии помогает горожанам преодолеть тревогу и разочарование, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, передаёт NTD.
Скатертью дорога — и прямо в огонь: на Таймс-сквер в Нью-Йорке прощаются с плохими воспоминаниями года. Люди пишут на листах бумаги о самом наболевшем и неприятном, а ведущий тут же их сжигает.
ДЖОНАТАН БЕННЕТ, ведущий: Это наша давняя традиция: в канун Нового года прощаться с негативной энергией уходящего года — и приветствовать новую энергию и всё хорошее, что произойдёт в будущем году!
Люди прощаются с воспоминаниями о пандемии, психологических трудностях и многом другом.
ПРОХОЖИЙ: Я хочу забыть о COVID-19, страданиях всего мира и всех моих «головных болях» о деньгах.
День избавления от плохих воспоминаний проводят на Таймс-сквер в 15-й раз. Раньше листы с записями уничтожали с помощью измельчителя бумаги, теперь бросают в огонь. Мероприятие проходит недалеко от места, где 31 декабря за минуту до полуночи по флагштоку соскользнёт новогодний хрустальный шар.
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