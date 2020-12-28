Fox News: из-за коронавируса в Нью-Йорке не будет новогодних толп на Таймс-сквер

Пандемия внесла коррективы в новогодние традиции Нью-Йорка: в этот раз людям не удастся вживую понаблюдать за спуском шара времени на Таймс-сквер, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфелда и гостей студии, удовольствие и так было сомнительным из-за многочасовой толчеи на морозе, завышенных цен и проблем с гигиеной.
Шар на Таймс-сквер проведёт новогоднюю ночь в одиночестве, совсем как (ведущий Fox News. — ИноТВ) Брайан Килмид каждый год. (Смех.) Килмида здесь нет, поэтому я могу позволить себе эту шутку. Да, в связи с коронавирусом не будет толп, наблюдающих за спуском шара на Таймс-сквер. Собираться там запрещено, но люди всё равно могут посмотреть из дома.
Если вы когда-нибудь это делали, если вы когда-нибудь там были, ха-ха, вы знаете, что пребывание на Таймс-сквер в канун Нового года — это противоположность веселью. Во-первых, это обычно лютый холод, надо приходить туда очень рано и оставаться там часами. Вы зажаты в тесной толпе с совершенно незнакомыми людьми. Вы не можете уйти и вернуться, а значит, надо быть в подгузниках, и это единственное, что мне во всём этом нравится! (Смех.)
Пребыванию на Таймс-сквер в канун Нового года я предпочёл бы что угодно. В том числе вот это…
ГОЛОС:Ко мне! Ко мне!
Даже это. Даже это. Хексет?
ПИТ ХЕГСЕТ, ведущий Fox News:Грег, два года назад я вёл новогоднюю трансляцию на Fox News…
Да! С Джо Нэметом! Шучу.
ПИТ ХЕГСЕТ:Нет, с Кеннеди. И всё прошло так хорошо, что на следующий год…
Этого уже не проводили.
ПИТ ХЕГСЕТ:Этого даже не проводили! Потому что зрителей у нас было столько же, сколько будет в этом году на Таймс-сквер.
Знаете что? Я вам очень благодарен за то, что вы покончили с новогодними трансляциями Fox News.
ПИТ ХЕГСЕТ:Я покончил с ними. Я вбил в них кол…
Потому что мне там довелось пережить ужасные вещи, Кэт. Однажды, когда сломалось ограждение, и вся толпа пробежала по мне…
ПИТ ХЕГСЕТ:Правда?
Да, это действительно было.
КЭТРИН ТИМПФ, ведущая Fox Nation: Это было в очень холодный год…
Было очень холодно.
ПИТ ХЕГСЕТ:Ты там была?
КЭТРИН ТИМПФ:Стоял мороз, я была на улице, и я перестала чувствовать ноги. И (комментатор Fox News. — ИноТВ) Ричард Фаулер помогал нести меня обратно в машину, потому что я не могла ходить. Так что да, хорошо, что мы от этого избавлены! Но это тяжёлый удар для индустрии подгузников. Потому что вы правы…
Да!
КЭТРИН ТИМПФ:Это, наверное, их главная ночь в году. Потому что это время, когда тысячи взрослых без малейшего намёка на недержание добровольно надевают подгузники!
Да. А знаете, что по-настоящему противно? Это когда на следующий день вы едете в машине… Или нет, когда вы идёте пешком, а чья-то машина неизбежно наезжает на одну из этих полных бутылок… И вас обрызгивает с ног до головы. И весь день вы пахнете как… чистая вода!
ДЖО ДЕВИТО, комик: Да, бутылки яблочного сока!
Да, бутылки яблочного сока, господин полицейский!
ДЖО ДЕВИТО: Вот одна из идей для тех, кто смотрит из дома. Если они хотят воссоздать эту атмосферу, то можно пописать в углу гостиной и взять с самого себя 40 долларов за хот-дог.
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