Fox News: из-за коронавируса в Нью-Йорке не будет новогодних толп на Таймс-сквер

Пандемия внесла коррективы в новогодние традиции Нью-Йорка: в этот раз людям не удастся вживую понаблюдать за спуском шара времени на Таймс-сквер, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфелда и гостей студии, удовольствие и так было сомнительным из-за многочасовой толчеи на морозе, завышенных цен и проблем с гигиеной.

Шар на Таймс-сквер проведёт новогоднюю ночь в одиночестве, совсем как (ведущий Fox News. — ИноТВ) Брайан Килмид каждый год. (Смех.) Килмида здесь нет, поэтому я могу позволить себе эту шутку. Да, в связи с коронавирусом не будет толп, наблюдающих за спуском шара на Таймс-сквер. Собираться там запрещено, но люди всё равно могут посмотреть из дома.



Если вы когда-нибудь это делали, если вы когда-нибудь там были, ха-ха, вы знаете, что пребывание на Таймс-сквер в канун Нового года — это противоположность веселью. Во-первых, это обычно лютый холод, надо приходить туда очень рано и оставаться там часами. Вы зажаты в тесной толпе с совершенно незнакомыми людьми. Вы не можете уйти и вернуться, а значит, надо быть в подгузниках, и это единственное, что мне во всём этом нравится! (Смех.)



Пребыванию на Таймс-сквер в канун Нового года я предпочёл бы что угодно. В том числе вот это…



ГОЛОС: Ко мне! Ко мне!



Даже это. Даже это. Хексет?



ПИТ ХЕГСЕТ, ведущий Fox News: Грег, два года назад я вёл новогоднюю трансляцию на Fox News…



Да! С Джо Нэметом! Шучу.



ПИТ ХЕГСЕТ: Нет, с Кеннеди. И всё прошло так хорошо, что на следующий год…



Этого уже не проводили.



ПИТ ХЕГСЕТ: Этого даже не проводили! Потому что зрителей у нас было столько же, сколько будет в этом году на Таймс-сквер.



Знаете что? Я вам очень благодарен за то, что вы покончили с новогодними трансляциями Fox News.



ПИТ ХЕГСЕТ: Я покончил с ними. Я вбил в них кол…



Потому что мне там довелось пережить ужасные вещи, Кэт. Однажды, когда сломалось ограждение, и вся толпа пробежала по мне…



ПИТ ХЕГСЕТ: Правда?



Да, это действительно было.



КЭТРИН ТИМПФ, ведущая Fox Nation: Это было в очень холодный год…



Было очень холодно.



ПИТ ХЕГСЕТ: Ты там была?



КЭТРИН ТИМПФ: Стоял мороз, я была на улице, и я перестала чувствовать ноги. И (комментатор Fox News. — ИноТВ) Ричард Фаулер помогал нести меня обратно в машину, потому что я не могла ходить. Так что да, хорошо, что мы от этого избавлены! Но это тяжёлый удар для индустрии подгузников. Потому что вы правы…



Да!



КЭТРИН ТИМПФ: Это, наверное, их главная ночь в году. Потому что это время, когда тысячи взрослых без малейшего намёка на недержание добровольно надевают подгузники!



Да. А знаете, что по-настоящему противно? Это когда на следующий день вы едете в машине… Или нет, когда вы идёте пешком, а чья-то машина неизбежно наезжает на одну из этих полных бутылок… И вас обрызгивает с ног до головы. И весь день вы пахнете как… чистая вода!



ДЖО ДЕВИТО, комик: Да, бутылки яблочного сока!



Да, бутылки яблочного сока, господин полицейский!



ДЖО ДЕВИТО: Вот одна из идей для тех, кто смотрит из дома. Если они хотят воссоздать эту атмосферу, то можно пописать в углу гостиной и взять с самого себя 40 долларов за хот-дог.



Дата выхода в эфир 26 декабря 2020 года.



