Euronews: Деды Морозы в России вышли на зимние трассы

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20:01 Глава «Самбо-70» Лайшев: в Америке не умеют признавать, что русские люди талантливые Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об обвинениях американского журналиста Дэвида Лиса в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

19:59 Филимонов — об изменении лимита на легионеров: всё равно существенно ничего не поменяется Бывший вратарь сборной России по футболу Александр Филимонов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

19:55 В Петербурге почти три миллиона человек первично привились от COVID-19 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» сообщил, что в городе почти 3 млн жителей привились от коронавируса с учётом первого компонента.

19:50 Ягудин отреагировал на обвинения в адрес Трусовой и Щербаковой со стороны американских СМИ Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал обвинения американского журналиста Дэвида Лиса в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

19:49 В «Химках» заявили, что не намерены продавать Лантратова зимой Член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря команды Ильи Лантратова.

19:44 «Матч ТВ»: Мхитарян не заинтересован в трансфере в «Спартак» Полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян не рассматривает московский футбольный клуб «Спартак» в качестве варианта для продолжения карьеры.

19:43 Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год Американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2022 год.

19:37 В Грозном появилась улица имени Зиничева Улицу и стелу в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева открыли в Грозном.

19:36 Авербух назвал идиотом американского журналиста, раскритиковавшего Щербакову и Трусову Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух отреагировал на обвинения американского журналиста Дэвида Лиса в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

19:35 Клишина: в США присутствует ощущение, что возвращаюсь домой Российская легкоатлетка Дарья Клишина призналась, что сомневается в своём возвращении в Россию из США после завершения карьеры.

19:35 Замглавы Минобороны Фомин рассказал о наибольшем расширении НАТО на восток Заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал о наибольшем расширении Североатлантического альянса на восток.

19:30 Клишина призналась, что не видит себя в тренерской работе Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что не рассматривает тренерскую деятельность после завершения карьеры.

19:16 TMW: «Спартак» претендует на футболиста «Ромы» Мхитаряна Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

19:16 Galapost: ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Фейеноорда» Полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю попал в сферу интересов московского ЦСКА, а также ряда европейских клубов.

19:12 Замглавы Минобороны Фомин заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций Заместитель главы Минобороны России Александр Фомин заявил о переходе НАТО к практике прямых провокаций, которые сопряжены с высоким риском перерастания в вооружённое противостояние.

19:09 Главы МИД России и Сирии обсудили ситуацию в республике Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили по телефону ситуацию в республике.

19:03 В ФФККР отреагировали на обвинения в завышенных оценках дуэту Дэвис — Смолкин на ЧР Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на информацию о том, что одной из судей в танцах на льду была тренер отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Майра Абасова.

18:52 Лавров обсудил с главой ВОЗ вопрос регистрации «Спутника V» Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V».

18:51 Замглавы Минобороны России Фомин заявил о негативном влиянии НАТО на безопасность Европы Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил о негативном влиянии расширения инфраструктуры Североатлантического альянса на архитектуру безопасности Европы.

18:49 В «Спартаке» планируют провести ряд мероприятий к столетию клуба Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как клуб планирует отмечать столетний юбилей.

18:47 Цена на нефть марки Brent превысила $77 Цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки $77 за баррель впервые с 26 ноября.

18:37 Мэр Киева призвал развернуть систему территориальной обороны города Мэр Киева Виталий Кличко призвал развернуть систему территориальной обороны города в ближайшее время.

18:35 Клишина: прикидываю, чем могу заниматься после завершения карьеры Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении Дарья Клишина рассказала, чем планирует заниматься после окончания карьеры.

18:31 Главный редактор ресурса «Спутник и погром» Просвирнин погиб в Москве Националист, главный редактор ресурса «Спутник и погром»* Егор Просвирнин погиб в Москве.

18:30 Клишина сообщила, что не будет форсировать подготовку к зимнему сезону Российская легкоатлетка Дарья Клишина сообщила, что не успеет полностью восстановиться от травмы к началу зимнего сезона.

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18:15 Бывший тренер Николсона: переход Шамара в «Спартак» — огромное событие для народа Ямайки Эндрю Прайс, тренировавший форварда «Спартака» Шамара Николсона в его первом профессиональном клубе «Бойз Таун» из ямайского Кингстона, прокомментировал переход нападающего в московскую команду из бельгийского «Шарлеруа».

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18:13 В Донецке сообщили о более чем пяти тысячах погибших на территории ДНР за время конфликта На территории самопровозглашённой Донецкой народной республики за время конфликта в Донбассе погибли более 5 тыс. человек, около 8 тыс. были ранены.

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18:01 Тарпищев назвал 2021 год лучшим в истории отечественного тенниса Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги уходящего 2021 года для отечественного тенниса.

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