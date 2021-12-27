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Euronews: Деды Морозы в России вышли на зимние трассы
В Санкт-Петербурге состоялся 5-й Международный забег Дедов Морозов, в котором приняли участие и горожане, желающие просто весело провести время с семьёй — для них маршрут был сокращён вдвое. А в Новосибирске прошёл забег в новогодних костюмах, который завершился купанием в ледяной проруби, передаёт Euronews. При этом к компании закалённых Дедов Морозов присоединились Снегурочки и феи в купальниках.

В Санкт-Петербурге состоялся 5-й Международный забег Дедов Морозов. Сотни участников были разделены на две группы: тех, кто хочет пробежать спортивную дистанцию 5 километров и побороться за призы, и тех, кто пришёл просто весело провести время с семьёй — для них маршрут был сокращён вдвое. 

Старт был дан на Дворцовой площади. Это единственное мероприятие, разрешённое властями в условиях антиковидных ограничений.

УЧАСТНИК: Невероятно! Вроде бы и холодно, но внутри всё горит просто! 

В Новосибирске пошли дальше. Там местные моржи провели ежегодную акцию «Закалённая Россия — сильная страна», состоящую из двух частей: забега и купания в проруби. Сначала полураздетые Деды Морозы пробежали по центру города. А затем к ним присоединились Снегурочки, феи и другие новогодние персонажи для заплыва в ледяной воде.

УЧАСТНИКИ: Здоровая Россия — сильная страна! 

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА, новосибирский морж: Я купаюсь с удовольствием! Ходила бы каждый день, если бы была прорубь. Это так здорово, это затягивает. Попробуйте хоть раз — и уже не вылезете из проруби! 

И, кажется, это правда: новогодних моржей было сложно выманить из проруби — они пели, водили хоровод вокруг ёлочки и с удовольствием позировали для камер. 

Дата выхода в эфир 27 декабря 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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