Daily Telegraph: лишь бы не гей и не женщина — британцы не против нестандартного Санты

Как показали опросы, жители Великобритании готовы видеть в роли Санта-Клауса не только людей с традиционно европейской внешностью, но и представителей других культур и цвета кожи. Однако принять Санту женского пола или нетрадиционной сексуальной ориентации согласны значительно меньше людей. Похожие взгляды наблюдались ранее и в отношении исполнителя роли Джеймса Бонда, отмечает The Daily Telegraph.

Британская публика готова приветствовать этническое разнообразие при выборе кандидатов на роль Санта-Клауса, но при условии, что этот традиционный рождественский персонаж не превратится в гея и не станет женщиной, пишет The Daily Telegraph. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого организацией YouGov.



Санта-Клаус (или Дед Мороз) традиционно изображается как пожилой мужчина европейской внешности. Однако примерно половина опрошенных согласна с тем, что в будущем этот персонаж тоже мог бы отражать этническое и национальное разнообразие, говорится в статье. Согласно опросу YouGov, около 50% британцев поддерживают идею сделать Санту «цветным», причём число сторонников этого среди более молодого населения растёт.

В то же время 80% заявили, что для них приемлем нынешний европейский образ. Что касается этнического разнообразия, то наибольшую поддержку здесь получил ближневосточный Санта-Клаус — возможно, это также связано с тем, что его историческим прообразом послужил Святой Николай, проживавший в IV веке на территории современной Турции, поясняется в статье.



При этом респонденты в Великобритании были менее открыты для замены привычного образа Санты, чем в Америке, где около двух третей участников похожего опроса заявили, что были бы рады увидеть его темнокожим, и примерно 60% одобрили азиатскую или ближневосточную внешность для этого персонажа. В 2016 году крупнейший торговый центр страны Mall of America нанял первого темнокожего сотрудника на роль Санта-Клауса, напоминает The Daily Telegraph.



Современные изображения Санты в виде человека в красно-белом костюме и с густой белой бородой начали появляться в начале XX века и приобрели особую популярность благодаря рекламе Coca Cola 1930-х годов, поясняет автор. В то же время опрос показал, что гораздо меньшее число британцев готово одобрить на роль Санты женщину или представителя сексуальных меньшинств: это назвали приемлемым лишь 27% и 39% респондентов соответственно.



Опрос в Великобритании был проведён в ответ на опубликованную норвежской почтовой службой рекламу, в которой Дед Мороз целует мужчину. Этот рекламный ролик был выпущен в честь 50-летия декриминализации гомосексуализма в стране и вызвал в основном положительные отклики, хотя некоторые критики и предположили, что это видео излишне «сексуализировало» Санту, пишет The Daily Telegraph.



Что касается реакции британских респондентов, 41% участников опроса YouGov заявили, что Дед Мороз или Санта-Клаус не может изображаться геем. Причём аналогичного мнения придерживаются в том числе около 17% респондентов из числа лесбиянок, геев и бисексуалов. Результаты в значительной степени разделились по возрастным и гендерным признакам: около 42% женщин и лишь 36% мужчин назвали появление гея-Санты «нормальным».



В то время как среди людей в возрасте 50 лет и более многие назвали это ненормальным, в том числе 58% тех, кто старше 65 лет. Однако среди молодёжи от 18 до 24 лет, напротив, около 60% респондентов посчитали это приемлемым, говорится в статье.



Но несмотря на разногласия по поводу расы и сексуальности, большинство респондентов в целом придерживается мнения, что Санта-Клаус не должен быть женщиной (включая и самих женщин, где так думают 56% опрошенных). Единственная возрастная группа, где ответы по этому вопросу заметно отличались, — это молодёжь от 18 до 24 лет: здесь 45% сказали, что они были бы не против увидеть «Миссис Клаус», по сравнению с 31% проголосовавших против такой идеи.



Глава отдела журналистики данных компании YouGov Мэтью Смит отметил, что подобные результаты похожи на данные аналогичного опроса об изображении легендарного Джеймса Бонда в кино. «На основании этого можно предположить, что мнение насчёт Деда Мороза не является уникальным для самого этого персонажа и может вместо этого отражать более широкий набор взглядов на внесение изменений в устоявшиеся образы популярных деятелей культуры», — пояснил Смит в интервью The Daily Telegraph.