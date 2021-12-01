Insider: в преддверии Рождества американцы столкнулись с дефицитом Санта-Клаусов

На фоне нехватки многих товаров и услуг в эти праздники американцам грозит ещё один дефицит — Санта-Клаусов, сообщает Insider. Как рассказали изданию работники индустрии, спрос на главного рождественского волшебника вырос на 121%, а вот число исполнителей для такой работы в условиях пандемии сократилось.

В эти праздники американцы столкнулись с нехваткой многих товаров и услуг. Как сообщает Insider, дефицит на этот раз добрался даже до Северного полюса, и многие теперь рискуют остаться без Санта-Клауса на Рождество.

По словам Митча Аллена, основателя сайта hiresanta.com, который занимается подбором профессиональных Сант, по сравнению с двумя предыдущими годами спрос на главного рождественского персонажа вырос на 121%. При этом в этом году число кандидатов в Санта-Клаусы сократилось на 10%. Это связано с тем, что некоторые из работников индустрии умерли от коронавируса, а другие решили отказаться от проведения мероприятий в условиях пандемии.

«Национальный Санта» Тим Коннаган, который участвовал во многих больших парадах и благотворительных акциях, рассказал журналистам, что он провёл опрос среди своих коллег и 18% из них признались, что в этом году работать не будут. По данным СМИ, учитывая, что у Сант часто есть лишний вес и большинство из них — люди старшего возраста, риск осложнений при заражении коронавирусом с уже имеющимися проблемами со здоровьем для таких работников велик.

«Я сделал все прививки, полностью вакцинирован и очень тщательно слежу за своим здоровьем. Но я всё-таки предпочитаю соблюдать осторожность и призываю других Сант к тому же», — прокомментировал Коннаган.

Как утверждает Митч Аллен, на сегодня на его сайте по-прежнему не нашлось исполнителей для 1275 полноценных сезонных позиций, вроде работы Санта-Клаусом в супермаркете, а также 2 тысяч почасовых подработок.

Спрос на рождественского волшебника настолько велик, что, как рассказала сотрудница некоммерческой организации Кортни Брайант из Техаса, ей пришлось заплатить $320 за два часа работы актёру, которого она нашла на сайте для поиска специалистов. Брайант пожаловалась, что до этого она обращалась к 50 профессиональным Сантам, но никого не cмогла забронировать. «У меня даже нет фотографии этого Санты. Я не знаю, как он выглядит. Женщина, с которой я говорила по телефону, сказала, что Санта свяжется с нами за 48 часов до мероприятия», — поделилась Байант.

Санта Даг Эберхардт из городка Шарлотт, штат Северная Каролина, тоже заметил, что за его услугами стали обращаться чаще. До Рождества ему уже предстоит появиться на 92 мероприятиях.

Конечно, с кризисом справиться можно, к примеру, предложив роль Санты дедушке семейства или любому человеку с бородой и солидным животом, однако здесь существует ещё одна проблема, подчёркивает Insider. Из-за перебоев с цепочками поставок в дефиците оказались не только волшебники, но и костюмы для них. «Сейчас очень много необходимых товаров до сих пор идут по морю в контейнерах. Наши оптовые поставщики ещё не получили товар из Китая — то, что должно было прийти в августе, идёт только сейчас», — заявила представитель компании Costumes for Santa, которая занимается продажей костюмов для Санта-Клаусов.