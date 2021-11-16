Euronews: польские индейки помогут спасти Рождество в Великобритании

03:00 Байден: США и Китай намерены сотрудничать по ряду вопросов Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что по итогам его онлайн-встречи с председателем Китая Си Цзиньпином последует сотрудничество между двумя государствами в ряде вопросов.

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02:06 Sky Sports: глава АПЛ покинет пост из-за продажи «Ньюкасла» саудовцам Президент Английской премьер-лиги (АПЛ) Гэри Хоффман будет уволен со своего поста в связи со скандальной продажей «Ньюкасл Юнайтед» инвесторам из Саудовской Аравии.

02:00 Pfizer запросила разрешение на применение препарата от COVID-19 в виде таблетки Фармацевтическая компания Pfizer запросила у властей США разрешение на экстренное применение препарата от коронавируса Paxlovid в виде таблетки.

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