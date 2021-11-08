Independent: новые торговые сделки не возместят Британии даже толику потерь от брексита

Широко рекламируемые Борисом Джонсом торговые сделки, которые Лондон принялся заключать после выхода из ЕС, не принесут ощутимой выгоды британской экономике. Более того, они не смогут нивелировать негативные последствия, с которыми столкнулась страна после брексита, пишет The Independent со ссылкой на новое исследование.

В течение следующих 15 лет все вместе взятые новые торговые сделки, заключённые Борисом Джонсоном после брексита, принесут экономическую выгоду в рамере всего ₤3—7 на человека. К таким выводам пришли авторы нового исследования, основываясь на данных самого британского правительства, пишет The Independent.

Анализ был проведён по заказу издания ведущими учёными из Обсерватории торговой политики Великобритании при Университете Сассекса. По их словам, широко разрекламированные соглашения о свободной торговле «затрагивают малую толику проблем Великобритании, связанных с возмещением ВВП, потерянного в результате выхода из ЕС».

Эксперты считают, что крошечный экономический рост от сделок, который составит всего от 0,01 до 0,02% ВВП, меркнет в сравнении с «экономическим ударом» от брексита. Он обернётся потерей 4% внутреннего валового продукта Соединённого Королевства.

Джонсон хвастал, что новые торговые сделки станут «новым рассветом» и представят «глобальную Британию во всём её великолепии». Но, как ожидается, только два из десятков соглашений, анонсированных после брексита, произведут какой-то ощутимый экономический эффект.

Согласно оценке Бюро бюджетной ответственности, в ближайшие годы потери от брексита составят более ₤1250 на человека. Этот показатель более чем в 178 раз превышает самые оптимистичные прогнозы о выгоде от новых торговых сделок, обращает внимание The Independent.

В анализе отмечается, что подавляющее большинство соглашений о свободной торговле, объявленных правительством, включая сделки с Южной Кореей, Сингапуром или Вьетнамом, — это не самые удачные попытки заменить договоры, заключённые этими странами с ЕС. «Они ничего не добавляют к торговле Великобритании и, поскольку они не являются идеальными копиями, по сути, наносят ей незначительный ущерб», — отмечает один из авторов исследования экономист Алан Винтерс.

Только заключение сделок с Австралией и Новой Зеландией сулит Соединённому Королевству определённую выгоду. Но так как на долю этих стран приходится настолько небольшой сегмент британской торговли, они не будут иметь большого значения, подчёркивают эксперты.

Источник издания в Министерстве международной торговли добавил, что правительство добивается новой «волны амбициозных сделок с крупными экономиками, в том числе с Индией, Канадой, Мексикой и странами Персидского залива». Но авторы доклада уверены: эти соглашения никогда не смогут нивелировать экономический ущерб от брексита.

Лейбористы ухватились за результаты исследования и заявили, что правительство «поставило на кон» процветание Великобритании и проиграло. Оппозиция призвала Джонсона изменить курс и улучшить торговую сделку Лондона с Брюсселем, заключает The Independent.