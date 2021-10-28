Independent: перебои с топливом, продуктами и не только — еврокомиссар назвал брексит «катастрофой»
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал брексит «катастрофой», указав на недостаток продукции в супермаркетах и перебои с топливом, сообщает The Independent. По словам Бретона, выход Великобритании из ЕС спровоцировал «настоящую драму».
«Посмотрите на то, что происходит на полках супермаркетов, посмотрите, что происходит на заправочных станциях, посмотрите на недостаток медсестёр и докторов, на недостаток водителей грузовиков, посмотрите, что происходит в строительстве», — приводит издание слова Бретона.
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