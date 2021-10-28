Independent: перебои с топливом, продуктами и не только — еврокомиссар назвал брексит «катастрофой»

Еврокомиссар Тьерри Бретон назвал брексит «катастрофой», пишет The Independent. Бретон указал на нынешнюю экономическую ситуацию в Великобритании, отметив, что в стране не хватает продуктов в супермаркетах, имеются перебои с поставками топлива и недостаток кадров в ряде профессий.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал брексит «катастрофой», указав на недостаток продукции в супермаркетах и перебои с топливом, сообщает The Independent. По словам Бретона, выход Великобритании из ЕС спровоцировал «настоящую драму».

«Посмотрите на то, что происходит на полках супермаркетов, посмотрите, что происходит на заправочных станциях, посмотрите на недостаток медсестёр и докторов, на недостаток водителей грузовиков, посмотрите, что происходит в строительстве», — приводит издание слова Бретона.

Кроме того, Бретон обрушился с критикой на политиков, поддерживавших брексит. «Представьте, что после того, как они обещали вернуть благосостояние, что, в какой-то степени, означало необходимость выслать всех или почти всех граждан ЕС. Что ж, теперь им нужно возвращаться, потому что не хватает медсестёр. Не хватает и 100 тысяч водителей грузовиков».

Бретон также раскритиковал позицию Великобритании в рамках спора о рыбном промысле в Ла-Манше с Францией, когда французских рыбаков лишали лицензии.