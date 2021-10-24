Süddeutsche Zeitung: «полцарства за водителя» — в британском порту образовался затор из контейнеров

Из-за острой нехватки водителей грузовых автомобилей британский порт Филикстоу не справляется с разгрузкой контейнеров, сообщает Süddeutsche Zeitung. Их там скопилось почти 100 тыс. , что на 50% больше, чем обычно. В море же ждут корабли, которые не могут пришвартоваться. После брексита схожих проблем с нехваткой персонала или товаров в Великобритании становится всё больше, отмечает немецкое издание.

Крупнейший грузовой порт Великобритании Филикстоу, куда прибывают товары со всего мира, не справляется с разгрузкой контейнеров, сообщает Süddeutsche Zeitung. Виной всему нехватка водителей грузовых автомобилей. Когда наступила пандемия коронавируса, многие трудовые мигранты вернулись к себе на родину в ЕС. Из-за того же, что Великобритания вышла из союза, обратный путь для них стал бы непростым и дорогим, поэтому они предпочли не возвращаться.

В результате в Филикстоу скопилось почти 100 тыс. контейнеров, что на 50% больше, чем обычно, и руководство готово отдать «полцарства за водителя». В море же ждут корабли, которые не могут пришвартоваться. Некоторые из них отправляются дальше в Роттердам или Гамбург. После брексита проблем такого рода в Великобритании становится всё больше, отмечает немецкое издание. Повсюду не хватает товаров, персонала. Ситуация опасна не для всех, но удивляет то, что такой богатой стране приходится бороться с дефицитом в большом количестве сфер.

Некоторые винят в происходящем в Филикстоу не только брексит, но и то, что работа в порту очень плохо организованна. Говорят, что логистические проблемы были и до выхода из ЕС, а после него они просто усугубились. К тому же пандемия стала большой проблемой. Она, как подчёркивает премьер-министр страны Борис Джонсон, носит глобальный характер. И в мире действительно наблюдается дефицит водителей грузовых автомобилей, признаёт издание, но, к примеру, в Германии, Италии и Нидерландах нет пустых полок, очередей у автозаправок и переполненных портов.

Местное население в Филикстоу недовольно тем, как развиваются события. Более того, изначально большая его часть выступила против брексита, так как это угрожало работе порта. Но большинство граждан страны всё-таки решили, что ЕС нужно покинуть. Дело в том, что в британцах до сих пор живёт ностальгия по временам Британской империи. Она-то и подогревала кампанию по выходу из Евросоюза. Не случайно власти страны говорят о «глобальной Британии», которая собирается завоевать мир, но с помощью не боевых кораблей, а хороших аргументов, которые, в свою очередь, обеспечат ей торговые договоры. К примеру, Джонсон мечтает о соглашениях с Индией и США, но до них пока также далеко, как от Филикстоу до Дели и Вашингтона, заключает немецкое издание.