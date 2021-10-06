CNBC: «тревожный знак» — поразивший Британию дефицит водителей может перекинуться на остальную Европу

В ЕС не без злорадства наблюдают за топливным кризисом и нехваткой водителей фур, который охватил Соединённое Королевство. Но, по мнению экспертов, остальной континент вскоре может столкнуться с аналогичными трудностями, пишет CNBC.

Нехватка водителей грузовиков — это не только британская проблема. Всей Европе также грозит дефицит кадров и потенциальные трудности с цепочкой поставок, сообщает CNBC.

На прошлой неделе континентальная Европа почти не скрывала своего «злорадства», наблюдая за злоключениями Соединённого Королевства. На британских автозаправках стояли длинные очереди автомобилей и даже происходили потасовки из-за того, что страну охватила паника на фоне нехватки водителей грузовиков, способных доставлять топливо.

Некоторые называют брексит в качестве одной из ключевых причин кризиса, но проблемы гораздо глубже и встречаются по всей Европе. Так, июньский опрос британской Ассоциации автомобильных грузоперевозок среди прочего связывает нехватку водителей с изменением правил работы, эпидемией коронавируса, низкой оплатой труда и оттоком людей из отрасли.

Остальная Европа с интересом следит за проблемами цепочки поставок и нехваткой рабочей силы в Великобритании, особенно с учётом недавнего «тяжёлого развода» страны с ЕС. К примеру, вероятный кандидат на пост канцлера Германии Олаф Шульц не упустил возможности напомнить британцам, что они проголосовали за брексит и поэтому не могут получить преимущества, которые даёт членство в блоке.

«Свободное перемещение рабочей силы является составной частью ЕС, и мы очень много работали, чтобы убедить британцев не выходить из союза. Они решили иначе, и я надеюсь, что они справятся с вытекающими отсюда проблемами», — заявил Шольц, добавив, что оплата и условия труда также могут усугубить проблемы Соединённого Королевства.

Однако не одна Британия испытывает нехватку водителей. Эксперты предупреждают, что некоторые части континентальной Европы вскоре также могут столкнуться с дефицитом дальнобойщиков.

«Пока ещё мы не оказались в самой драматичной и безвыходной ситуации, но этот момент может наступить», — признался CNBC Франк Хустер, генеральный директор Федеральной ассоциации экспедирования и логистики Германии.

По его словам, хотя брексит «определённо негативно повлиял» на Великобританию, европейский транспортный сектор в целом столкнулся с давней проблемой кадрового голода. «В секторе логистики не хватает не только квалифицированного персонала, включая водителей грузовиков, но и обученных машинистов, работников внутреннего судоходства, операторов терминалов, а также управленцев… у нас становится всё меньше людей для работы на западных рынках», — добавил он.

В августе аналитическая компания Transport Intelligence опубликовала исследование о серьёзности нехватки водителей фур в различных европейских странах. По оценкам авторов работы, общий дефицит кадров в отрасли превышает 400 тыс. человек, в большой степени затрагивая Польшу, Великобританию и Германию. Они также отметили, что эта проблема только обострялась в последние годы.

По словам гендиректора Transport Intelligence Джона Маннерс-Белла, представители отрасли неоднократно предупреждали правительства о дефиците кадров. «Благодаря перебоям с поставками, росту цен, сообщениям о пустых полках, а с недавних пор и топливному кризису отрасль оказалась в центре внимания. Долгосрочные структурные проблемы обнажились из-за идеального шторма, вызванного постковидной нестабильностью спроса, сбоями инфраструктуры, бюрократией, брекситом, удручающим состоянием зарплат и условий труда», — отметил он.

«Такие факторы, как задержки в проверке грузовых автомобилей; неэффективность обработки лицензий; стареющая рабочая сила и недостаточное количество новых сотрудников из-за условий работы и проблем с представлением о профессии преследуют отрасль в течение многих лет», — добавил Маннерс-Белл.

Между тем опыт Великобритании последних недель показывает, что население очень быстро начинает панически скупать топливо при первых признаках потенциального дефицита. Более того, призывы правительства Бориса Джонсона к согражданам не терять голову дали противоположный эффект, обращает внимание CNBC.

Британские власти приняли ряд мер, чтобы справиться с кризисом. Они задействовали армию для развоза топлива и объявили об ослаблении миграционных правил в надежде привлечь зарубежных водителей, чтобы усилить отрасль накануне напряжённого рождественского сезона.

Британский топливный кризис — это «тревожный знак» не только для Соединённого Королевства, но и для всех стран. Такое мнение высказал старший экономист гамбургского банка Berenberg Bank Каллум Пикеринг.

«Топливный кризис, похоже, вызван не дефицитом бензина или дизельного топлива, а недостаточным количество водителей фур по сравнению с очень высоким спросом на перевозки грузов. Ежедневные данные об использовании большегрузных автомобилей показывают, что недавняя активность в целом соответствует уровню, который был до пандемии. Тем не менее спровоцированные паникой покупки начались вскоре после того, как несколько заправок сообщили о низких запасах из-за задержек с поставками топлива», — сказал эксперт.

«Нехватка водителей — это не только британская проблема. Другие крупные европейские страны и США также сталкиваются со структурным дефицитом, хотя и в меньшем масштабе, поскольку они не страдают от уникальных перебоев, вызванных брекситом», — отметил Пикеринг.