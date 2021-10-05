Bloomberg: больше походит на антиутопию — британцев охватило зловещее чувство экономической изоляции

Рисовавшаяся британцам картина об утопической жизни после брексита в реальности больше походит на антиутопию с пустыми полками в магазинах и с очередями за топливом, пишет Bloomberg. Кроме того, кризисная ситуация в Великобритании усугубляется продолжающейся пандемией коронавируса.
Великобритания после выхода из Евросоюза и на фоне продолжающейся пандемии столкнулась с нехваткой рабочей силы в преддверии суровой зимы, подобных которой не было с 1970-х годов, сообщает Bloomberg.
Очереди машин змейкой тянутся от автозаправочных станций. Между разъярёнными автомобилистами, пытающимися разжиться топливом, вспыхивают драки. На полках продуктовых магазинов нет товаров. Одна из благотворительных организаций предупредила, что подорожавшее в два раза отопление вынудит около миллиона семей греться с помощью дополнительных одеял.
В этом году Великобритания, вырвавшаяся из Евросоюза, должна была по-флибустьерски устремиться вперёд по пути свободной торговли, принося своим компаниям и рабочим выгоды от новой, уверенной в себе «Глобальной Британии». Однако вышло так, что картина утопической жизни после брексита в реальности скорее походит на антиутопию.
И пока Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона собирается на свою ежегодную конференцию, которая пройдёт уже на этой неделе, на смену обещаниям о самоопределении пришло зловещее чувство экономической изоляции.
Из-за совокупности кризисов британскому правительству пришлось уже привлечь военных к вождению бензовозов, поставщики энергоресурсов были вынуждены объявить о своём банкротстве, а британские домохозяйства охватила паника, так что население бросилось закупать продукты питания. И всё это в то самое время, когда в стране продолжается пандемия COVID-19.
Тем временем британский фунт на торгах ведёт себя скорее как валюта одной из развивающихся стран, нежели как валюта стабильной страны, входящей в «Большую семёрку».
Глава Банка Англии Эндрю Бейли даже пошутил, не ждёт ли теперь Британию нашествие саранчи. Теперь перед ним стоит задача выяснить, как поднять процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, не задушив при этом экономику.
Конфедерация британской промышленности, крупнейшее бизнес-лобби, убеждает Джонсона создать рабочую группу по чрезвычайным ситуациям для решения проблемы с недостаточным объёмом поставок и для снижения повседневных расходов граждан.
По данным Gavekal Research, Британии грозит «идеальный инфляционный шторм», который в следующем году может ввергнуть экономику в рецессию.
Непосредственные проблемы, с которыми сталкивается Великобритания, связаны с тем, что после 1 января, когда завершился переходный период брексита, страна утратила жизненно важный резерв рабочей силы. Нехватка дальнобойщиков вызывает опасения не только в плане предстоящих закупок игрушек и праздничной индейки на Рождество, но и в плане того, хватит ли британцам этой зимой горючего и еды.
Ещё 25 сентября британское правительство сообщило, что планирует выдавать краткосрочные визы водителям грузовиков и работникам птицеферм, однако в компаниях заявили, что этого совсем недостаточно, чтобы восполнить нехватку рабочей силы.
В прошлое воскресенье Джонсон заявил, что Великобритания более не намерена полагаться на иммигрантов для решения проблемы с дефицитом рабочей силы. При этом подобный дефицит наблюдается в различных отраслях британской экономики: от сельского хозяйства до мясной промышленности и гостиничного бизнеса, пишет Bloomberg.
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