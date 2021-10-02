DM: Великобритании предрекли месяцы энергетического, топливного и продовольственного кризиса

Даже если топливный кризис удастся решить через «неделю или около того», как и предполагают в правительстве Великобритании, проблемы в других секторах страны продлятся по крайней мере до конца осени, пишет Daily Mail. Тем не менее в ассоциации розничных торговцев бензином Великобритании отмечают, что ситуация на заправочных станциях улучшается «слишком медленно».

Великобритании предстоят несколько месяцев энергетического, топливного и продовольственного кризиса, так как в Лондоне признают, что длинные очереди на заправках продлятся ещё по крайней мере неделю, сообщает Daily Mail.

В частности, министр полиции, охраны и общественной безопасности Великобритании Кит Малтхаус заявил, что топливный кризис должен разрешиться через «неделю или около того». По словам политика, в ближайшие дни ситуация должна «улучшиться», подчеркнув, что премьер-министр Борис Джонсон готов действовать в случае ухудшения ситуации.

Тем не менее даже если проблема нехватки бензина на заправочных станциях будет решена, проблемы в других секторах продлятся ещё несколько месяцев. По данным политического журналиста Джеймса Форсайта, в правительстве полагают, что кризис не закончится вплоть до конца осени.

В британской ассоциации розничных торговцев бензином отметили, что, хотя ситуация на заправочных станциях действительно улучшается, это происходит «слишком медленно».

Для решения сложившихся проблем британские предприниматели призвали правительство выдать временные визы работникам из-за границы, таким образом восполнив нехватку рабочей силы. После этого в Лононе объявили о выдаче 5 тыс. краткосрочных виз для водителей грузового транспорта и 5,5 тыс. виз работникам птицеферм, хотя дефицит водителей в стране составляет около 100 тыс. человек.

При этом, как отмечает Daily Mail, правительство сопротивляется давлению, настаивая на том, что компании должны сосредоточиться на подготовке работников из Великобритании.

Так, министр по делам бизнеса Квази Квартенг обвинил предпринимателей, настаивающих на изменении визовой политики, в попытке снизить заработную плату своим сотрудникам. Квартенг подчеркнул, что британские избиратели «отвергли модель низкой заработной платы и высокой иммиграции» на референдуме по брекситу в 2016 году. Министр добавил, что на данный момент страна находится на «переходном этапе», уточнив, что нынешняя кризисная ситуация является лишь частью этого этапа.

«То, что мы видим сейчас, является частью этого перехода. Вы совершенно правы, когда говорите, что люди сопротивляются этому, особенно работодатели, которым был выгоден приток рабочей силы, позволяющий поддерживать низкие зарплаты», — приводит издание слова Квартенга.

На этой неделе на протяжении нескольких дней подряд средний уровень топлива на британских заправках оставался на уровне 20% — менее половины от нормального показателя, равного 43%, хотя ситуация значительно отличается от региона к региону. При этом в пятницу снимки, сделанные в Фенстантоне, графство Кембриджшир, показали, что на складе простаивают около 40 резервных бензовозов. По данным ассоциации розничных торговцев бензином, на 47% заправок сообщили о наличии на складах как бензина, так и дизельного топлива. Ещё у 27% на складах есть только один из этих видов топлива.

Как напоминает Daily Mail, кризис уже привёл к паническим покупкам и задержке автобусных маршрутов в крупных британских городах, таких как Рединг, Бристоль и Лондон, и грозит оставить британцев без привычного Рождества.