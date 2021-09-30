Euronews: британцы отказываются работать вместо уехавших после брексита иностранцев

Британские предприниматели бьют тревогу из-за катастрофической нехватки рабочих рук, сообщает Euronews. Жители Великобритании не хотят работать вместо уехавших после брексита иностранцев, что уже спровоцировало дефицит многих товаров и услуг. Предприниматели предупреждают, что даже выдача краткосрочных виз лишь немного отодвинет полный коллапс на рынке труда, который некоторые предвидят уже зимой.

Деловые круги Великобритании бьют тревогу из-за катастрофической нехватки рабочих рук после брексита. В Лондоне настаивают, что на большинство вакансий можно нанять британцев. Но с этим категорически не согласны, например, компании, которые занимаются уборкой: подданные Её Величества попросту отказываются от тех условий, на которые легко соглашались приезжие.



МЭРИ-ДЖЕЙН ПЕТИТ, директор клининговой компании: Большинство рабочих, я бы сказала, 70 процентов — это испанцы, южноамериканцы, болгары, румыны... Многие из них уехали домой, мы потеряли примерно четверть сотрудников. Здесь, в этой стране, кандидаты не проявляют интереса: у нас работа с девяти до пяти, а они говорят — нет, так не пойдёт, хотим с десяти до трёх! Так что мы потеряли множество сотрудников, и оставшимся приходится работать очень напряжённо.



Тяжелейший удар нанесла нехватка водителей грузовиков: на заправках нет бензина, в супермаркетах нет товаров, в ресторанах кончилась курица. Даже в «Макдональдсе» не из чего делать милкшейки.



ТАЙГ ЭНРАЙТ, корреспондент Euronews: Крупнейшая бизнес-группа страны — Конфедерация британской промышленности (CBI) — предупреждает, что проблемы не решить и за два года. После брексита правительство готово приглашать в страну только высококвалифицированных рабочих, а на должности с низкими требованиями нанимать соотечественников или тех, кто не уехал. Предприниматели же настаивают, что визы нужно выдавать всем.



ТОНИ ДЭНКЕР, директор CBI: Для того чтобы закрыть сегодняшнюю нехватку рабочих рук, нам необходима иммиграционная система, которая была бы именно на это нацелена. Мы настаивали на том, чтобы создать систему, при которой в страну приезжали бы только те, чья профессия нам сейчас нужна, — и именно сегодня такая система бы пригодилась.



На прошлой неделе правительство уступило и пообещало выдавать временные визы водителям — и, например, переработчикам птичьих тушек. Предполагается, что низкоквалифицированную рабочую силу можно найти дома. Но клиниговые компании заявляют, что было бы огромной ошибкой считать уборщиков «низкоквалифицированными».



ДЖИМ МЕЛВИН, председатель Британского клинингового совета: Любой, кто думает, что в нашей работе не нужна квалификация, сильно заблуждается. Мы хотим, чтобы правительство признало масштабы проблем — и работало бы вместе с нами над поиском решений.



В Лондоне, однако, упорно настаивают на том, что иммиграционные правила ни при чём. Тем не менее именно послабление этих правил объявлено временным решением проблем. Предприниматели же уверены, что выдача краткосрочных виз не поможет ничему — и лишь немного отодвинет полный коллапс, который некоторые предвидят уже зимой.



Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.