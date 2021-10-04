DM: в Великобритании десятки тысяч поросят готовят к забою из-за нехватки рабочей силы

Британские фермеры предупредили, что уже «через неделю или десять дней» им придётся забить до 150 тыс. здоровых свиней из-за вызванного брекситом и пандемией дефицита рабочей силы, пишет Daily Mail. В Национальной ассоциации свиноводства подчеркнули, что множество из забитых животных придётся утилизировать и они не попадут к потребителям.

Национальный союз фермеров Великобритании предупредил, что до 150 тыс. здоровых свиней могут быть уничтожены в ближайшие несколько дней из-за нехватки водителей грузового транспорта и работников скотобоен, сообщает Daily Mail.

По словам представителя союза Ника Аллена, из-за нехватки рабочих скотобойни не могут работать в обычном режиме. По его данным, на фермах не хватает около 10 тыс. квалифицированных мясников.

Это означает, что на фермах остаётся слишком много свиней, в связи с чем там «постепенно начинают их забивать». Кроме того, там вынуждены задуматься об уничтожении поголовья скота, потому что, когда свиньи вырастают слишком большими, туша уже не помещается в пакеты для супермаркетов, а значит, мясо на фермах покупать перестанут.

Президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс заявила, что уничтожение 150 тыс. свиней является вполне возможной мерой «через неделю или десять дней».

Фермер из Йоркшира, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что ему уже пришлось забить сотни поросят. «Ему пришлось убить совершенно здоровых, жизнеспособных поросят. Это отчаяние. Я занимаюсь производством уже 26 лет и никогда раньше не сталкивался с тем, что придётся забивать свиней на собственной ферме», — рассказал Daily Mail его друг.

Более того, в Национальной ассоциации свиноводства также указали на то, что множество из этих животных не поступят к потребителю: вместо этого их придётся утилизировать. «Эти животные не попадут в пищевую цепочку. Они будут либо переработаны, а если нет, то отправлены на сжигание. Так что это полная катастрофа», — отметил председатель ассоциации Роб Мутимер.

По его словам, обычно свиньи весят около 115 кг, когда идут на убой, однако на данный момент они уже весят 140 кг, что затрудняет их продажу и снижает стоимость. «Загоны, сараи и всё остальное просто не рассчитаны на животных такого размера. Мы действительно быстро движемся к острой катастрофе в области благосостояния», — добавил Мутимер.

В Британской ассоциации мясопереработчиков предупредили, что дефицит рабочей силы на скотобойнях и фермах может привести к нехватке мяса на Рождество. «Мы должны были начать производство рождественских продуктов примерно с июня или июля этого года, но мы до сих пор не начали. В связи с этим будет наблюдаться нехватка продуктов на праздничный стол и, например, сосисок в тесте», — предупредили в ассоциации.

При этом, как отмечает Daily Mail, в нехватке рабочей силы на скотобойнях фермеры винят пандемию коронавируса и брексит. По их словам, после выхода Великобритании из Евросоюза многие работники не вернулись в страну из-за новых визовых правил, а также из-за ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса.

«Основным препятствием является нехватка рабочей силы в связи с изменением иммиграционной политики. В частности, нам трудно найти мясников, что ограничивает темпы работы на предприятиях», — заявил Аллен из Национального союза фермеров. По его словам, там не могут привлечь на работу достаточное количество сотрудников из числа британцев, даже когда предлагают увеличить зарплату.