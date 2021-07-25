Die Welt: «пингдемия» в Великобритании приводит к перебоям в работе супермаркетов, коммунальных служб и полиции

В Великобритании отменены все коронавирусные ограничения, но количество заражений остаётся высоким: это приводит к феномену «пингдемии», когда множество людей вынуждено оставаться на карантине после контакта с заболевшими, пишет Die Welt. На данный момент в стране 1,7 млн таких людей: из-за этого страдают розничная торговля, коммунальные услуги и даже полиция, испытывающая нехватку сотрудников.

В минувший четверг пустые полки британских супермаркетов стали основной темой британских СМИ, пишет Die Welt. Магазины страдают от так называемой пингдемии: игра слов от звукового оповещения коронавирусного приложения британской национальной службы здравоохранения (NHS), означающего, что человек должен самоизолироваться.

По словам представителя консорциума британских ритейлеров Эндрю Опи, «пингдемия» создаёт большие трудности для супермаркетов, которым непросто поддерживать заполняемость полок. Начиная с минувшего понедельника в Великобритании отменены все коронавирусные ограничения, пишет Die Welt. Маски теперь необязательны и в закрытых помещениях, отменена социальная дистанция, открыты ночные клубы и дискотеки, разрешены массовые мероприятия. Между тем, уровень заражений остаётся высоким: за последнюю неделю было зафиксировано 333 870 новых случаев. Те, кто контактировал с заражёнными, обязаны отправляться на десятидневную самоизоляцию: на момент начала недели таких людей насчитывалось 1,7 млн.

Из-за этого страдает не только торговля, отмечает издание. В некоторых районах не убирают мусор из-за нехватки персонала, на бензозаправках остаётся излишек бензина, почтовые отделения закрываются на несколько дней, а полиция не может в полном масштабе осуществлять свою деятельность.

В торговле проблемы также начинаются ещё задолго до того, как товар поступает на полки, пишет Die Welt: к примеру, на ряде мясокомбинатов извещение о необходимости отправиться на самоизоляцию получило до 10% сотрудников. «Пингдемия» оказывает влияние и на логистику доставки продуктов в супермаркеты.

Представители отрасли хотят, чтобы для их сотрудников были установлены исключения по самоизоляции, пишет издание. В частности, сотрудникам этих сфер должно быть позволено не уходить на карантин в случае получения оповещения, если они полностью привиты или же имеют на руках отрицательный тест на коронавирус. В правительстве уже сообщили о том, что освободят некоторое количество профессий от общих правил по самоизоляции. Изменения должны вступить в силу с 16 августа: до этой поры в Лондоне намерены полностью привить как можно большее количество населения. На данный момент минимум одну дозу вакцины получило 90% взрослого населения Великобритании: полностью привито две трети взрослых граждан.