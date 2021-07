Times: нехватку врачей Великобритании придётся устранять четверть века

В Национальной системе здравоохранения Великобритании ощущается серьёзный дефицит врачей, причём эта проблема существовала ещё до пандемии и в настоящее время лишь усугубляется. Такие данные приводятся в докладе Британской медицинской ассоциации, которая призывает правительство срочно принять меры, иначе страна окажется не готова решать проблемы здравоохранения в будущем, пишет The Times.

По данным Британской медицинской ассоциации (BMA), в Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) ощущается заметный дефицит врачей. Причём на то, чтобы можно было устранить эту нехватку и соответствовать среднеевропейскому уровню по числу медицинского персонала, может потребоваться до 25 лет, сообщает The Times.



Такой дефицит приводит к тому, что в настоящее время британские врачи «слишком много работают» и в итоге «выгорают» на рабочем месте, боятся сделать ошибки и упустить что-то, «случайно нанести вред пациентам или лишиться средств к существованию», подчёркивается в отчёте Британской медицинской ассоциации.



По оценкам экспертов BMA, чтобы полностью удовлетворить потребности Англии в области здравоохранения, необходимо привлечь дополнительно почти 50 тыс. врачей. Для сравнения, если в развитых странах ЕС на каждую тысячу жителей приходится в среднем 3,7 врачебных единиц, то в Англии этот показатель составляет 2,8 — и это самое низкое соотношение количества врачей на число пациентов среди всех сопоставимых стран Европы, не считая Польши, поясняется в статье.



Более того, ни в одном отдельно взятом регионе Англии этот показатель также не доходит до среднего уровня по ЕС, отмечает The Times. И при сохранении нынешних тенденций для того, чтобы в Национальной системе здравоохранения Великобритании появилось сравнительно такое же количество практикующих врачей и стажёров, как в среднем по Европе, придётся ждать примерно до 2046 года, подчёркивается в отчёте BMA.



Если же ситуация будет ухудшаться, то к 2043 году нехватка врачебных кадров в стране может превысить 80 тыс. человек, и в таком случае Великобритания окажется совершенно не готовой решать проблемы здравоохранения в будущем, предупреждают эксперты. Это приведёт к тому, что ещё больше пациентов не смогут получить необходимую врачебную помощь, а медицинский персонал будет работать на пределе возможностей или уходить в другие сферы бизнеса, говорится в статье.



В настоящее время британские больницы жалуются на то, что им очень трудно найти персонал для работы в условиях постоянно растущего числа пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом медицинским работникам также приходится регулярно самоизолироваться из-за возможных контактов с инфицированными. Кроме того, многие из тех, кто не смог взять ежегодный отпуск в прошлом году в период пандемии, стремятся уйти в отпуска сейчас, что также обостряет проблему нехватки кадров, пишет The Times.



Однако эксперты BMA отмечают, что дефицит врачебных кадров ощущался и до пандемии, но все предыдущие попытки правительства увеличить количество врачей не смогли его сократить. В докладе также содержится призыв принять новый закон о здравоохранении и медицинском обслуживании, который бы обязывал Минздрав публиковать регулярные отчёты по кадровым ресурсам.



Кроме того, BMA призывает британское правительство увеличить инвестиции в сферу обучения и привлечения медицинского персонала — в частности, изменить правила налогообложения, касающиеся пенсионного обеспечения, из-за чего некоторые врачи сейчас решают раньше выйти на пенсию, заключает The Times.