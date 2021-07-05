DM: «лучший способ защитить здоровье нации» — новый глава Минздрава Британии поддержал отмену ограничений 19 июля

Новый министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид выступил за отмену ограничительных мер, запланированную на 19 июля, передаёт Daily Mail. Джавид признал, что снятие ограничений приведёт к росту давления на Национальную службу здравоохранения, однако подчеркнул, что любая выбранная правительством дата «будет сопряжена с риском».

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал снятие всех ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения коронавируса, «лучшим способом защитить здоровье нации», сообщает Daily Mail.

Позиция ведомства при Джавиде заметно отличается от той, которой придерживался Мэтт Хэнкок, который был вынужден уйти в отставку на прошлых выходных, после того как стало известно о романе бывшего министра здравоохранения с его помощницей.

«Экономические аргументы в пользу отмены ограничений хорошо известны, но для меня аргументы в пользу здоровья не менее убедительны», — отметил Джавид в эксклюзивном письме изданию на фоне вступления в силу с 19 июля ряда мер, которые «сделают Британию самой открытой страной в Европе».

В частности, ожидается, что ношение защитных масок станет добровольным везде, в том числе в общественном транспорте, за исключением больниц и других медицинских учреждений. Тех, кто получил две дозы вакцины, не будут отправлять на самоизоляцию или обязывать сдавать тест на COVID-19 после контакта с заболевшим. Систему самоизоляции для школьников заменят ежедневным тестированием. Рестораны, пабы и магазины больше не будут требовать от клиентов предоставления личных данных или QR-кода.

По последним данным, 85,7% взрослого населения Великобритании уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 63,4% уже получили обе дозы.

Как отметил в письме Джавид, страна «находится на пути» к отмене ограничений, что позволит ей стать «не только более свободной, но и более здоровой». По словам политика, введённые ограничительные меры спасли множество жизней, однако также привели к отмене или переносу на более поздний срок целого ряда обследований, назначений или лечения «по менее срочным, но зачастую столь же важным медицинским вопросам». Так, за время пандемии по вопросам, несвязанным с коронавирусом, в Великобритании за медицинской помощью обратилось на 7 млн человек меньше, чем обычно.

Кроме того, Джавид признал, что карантин привёл к росту домашнего насилия и повлиял на психическое здоровье множества людей по всей стране.

Тем не менее министр здравоохранения признаёт, что на этом пути Великобритании придётся столкнуться с определёнными трудностями. В частности, в правительстве ожидают, что давление на Национальную службу здравоохранения усилится, так как отмена ограничений неминуемо приведёт к росту числа заболевших коронавирусом.

«Мы находимся на пути к снятию ограничений 19 июля, и мы должны быть честны с людьми в том, что мы не можем покончить с COVID-19. Мы также должны чётко понимать, что количество случаев значительно возрастёт, — заявил политик. — Но любая выбранная нами дата будет сопряжена с риском, поэтому мы должны придерживаться широкого и взвешенного взгляда».

Как пишет Daily Mail, Джавид назвал вакцинацию наибольшим вкладом, который сами британцы могут внести в национальные усилия по борьбе с коронавирусом.

Согласно официальным данным, в конце недели за сутки в Великобритании зарегистрировали почти 25 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, при этом COVID-19 унёс жизни 18 человек. Однако Джавид подчеркнул, что в последний раз, когда в стране было зафиксировано подобное количество новых случаев, ежедневно от COVID-19 умирало около 500 человек.