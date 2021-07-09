Guardian: опасно и преждевременно — ведущие эксперты призывают Джонсона отложить снятие коронавирусных ограничений

Британское правительство планирует снять оставшиеся коронавирусные ограничения 19 июля, однако более сотни мировых экспертов считают такой шаг «опасным и преждевременным», пишет The Guardian. Учёные и врачи обратились к Борису Джонсону через публикацию в журнале Lancet с предостережением, что дальнейшее открытие экономики приведёт к миллионам заражений и риску создать целое поколение людей с хроническими проблемами со здоровьем.

Снятие оставшихся коронавирусных ограничений в Великобритании в этом месяце является «опасным и преждевременным», пишет британская газета The Guardian. Такого мнения придерживаются международные учёные и врачи, которые призвали правительство страны приостановить снятие ограничений до тех пор, пока не будет вакцинировано больше людей.

Более сотни мировых экспертов в журнале Lancet предупреждают, что снятие ограничений 19 июля приведёт к миллионам заражений и риску создать поколение с хроническими проблемами со здоровьем и инвалидностью от длительного заболевания коронавирусом, последствия которого могут проявляться на протяжении десятилетий. Учёные ожидают резкого роста случаев заражения в летние месяцы даже без дальнейшего ослабления ограничений, которое запланировано на 19 июля. В среду Великобритания сообщила о более чем 30 тыс. новых случаев заболевания впервые с января, а также о росте числа госпитализаций и смертей более чем на 40%.

Источники в Уайтхолле ожидают, что в ближайшие дни на них будет оказываться всё большее давление с целью изменения курса. «Я думаю, что мы будем рассматривать возможность дальнейшей задержки только в том случае, если появится новый, особенно неприятный вариант вируса», — сказал один из них. По словам другого, «маловероятно», что план может быть изменён, какими бы ни были цифры.

По оценкам специалистов, число случаев заболевания удваивается каждые девять дней, поэтому в течение двух недель оно превысит зимний пик в 68 тыс. в день, а к концу месяца может достигнуть шестизначного числа, предостерегает издание. Всплеск заболеваемости снова вынуждает больницы отменять операции, в том числе онкологические, поскольку они лечат всё большее число пациентов с коронавирусом и теряют персонал, который приходится изолировать.

Учебная больница Лидса была вынуждена отменить некоторые запланированные несрочные операции на этой неделе, чтобы помочь справиться с наплывом пациентов, серьёзно больных коронавирусом. Другие больницы и службы скорой помощи также испытывают значительное давление. Сотрудники системы здравоохранения считают, что имеют дело с развивающейся третьей волной коронавируса, которая, как они опасаются, будет только усиливаться в течение следующих нескольких недель.

Выступая перед комитетом высокопоставленных членов парламента, Борис Джонсон сказал, что моделирование, проведённое правительственной группой консультантов Spi-M-O, показало, что заражаемость не превысит их прогнозы. Премьер-министр сказал: «У нас есть данные о госпитализациях и смертях, у нас есть прогнозы о том, куда они могут пойти». По его словам, на данный момент Великобритания находится примерно в середине прогнозируемого для третьей волны развития и, если снятие ограничительных мер будет продолжено, страна окажется в середине или в нижней части графиков ожидаемой заболеваемости коронавирусом.

Согласно публикации в Lancet, всплеск заражаемости нарушит работу системы образования, создаст «благодатную почву для появления вакциноустойчивых вариантов» и окажет значительное влияние на службу здравоохранения и истощённый персонал, который ещё не оправился от предыдущих волн. Поскольку неблагополучные слои общества более подвержены риску заражения, на них ляжет основное бремя следующей волны, что усугубит социальное неравенство, также сказано в тексте.

Учёные и врачи из более чем десятка стран подписали это письмо, в котором заявляется следующее: «Мы считаем, что правительство приступает к опасному и неэтичному эксперименту, и призываем его приостановить планы по отказу от сдерживающих мер 19 июля 2021 года». Вместо этого они призывают правительство «отложить полное открытие экономики до тех пор, пока всем, включая подростков, не будет предложена вакцинация и пока не будет достигнут высокий уровень вакцинации».

Письмо, среди прочих, подписали председатель совета Британской медицинской ассоциации доктор Чаанд Нагпол, директор калифорнийского Института трансляционных исследований Скриппса профессор Эрик Тополь и бывший главный научный советник правительства сэр Дэвид Кинг.

Как сообщает The Guardian, в четверг ученые из Имперского колледжа Лондона опубликовали очередные доказательства всплеска эпидемии в Великобритании. Последняя серия проведённых анализов показала четырёхкратное увеличение числа новых случаев заражения в период с 20 мая по 7 июня и с 25 июня по 5 июля. Наибольший рост произошел в Лондоне, где число случаев заболевания в восемь раз превысило предыдущий двухнедельный период, который исследовали учёные. Согласно промежуточному отчёту, количество случаев заболевания удваивается каждые 4-12 дней.

Исследование показало, что вероятность положительного теста у вакцинированных людей была примерно на 70% ниже, чем у тех, кто ещё не получил прививку. Доктор Чаанд Нагпол отметил, что хотя связь между госпитализацией и смертностью была ослаблена вакцинами, она не была полностью разрушена. «Сейчас на больничных койках и на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находится в два раза больше людей с COVID-19, чем в прошлом месяце. Правительство также замалчивает последствия длительного заболевания коронавирусом у каждого десятого заразившегося и наличие 2 миллионов человек, которые болели более трёх месяцев. Было бы безответственно провоцировать новые страдания для миллионов людей», — подчеркнул он.