Euronews: Великобритания уже через две недели отменит все санитарные ограничения

Британское правительство решительно намерено покончить со всеми коронавирусными ограничениями уже через две недели, несмотря на новый рост числа заражений и предостережения экспертов. Европейские соседи тоже выражают опасения на этот счёт, а некоторые страны уже рассматривают возможность прервать авиасообщение с Великобританией, передаёт Euronews.
В Великобритании окончательно откажутся от всех коронавирусных ограничений, включая социальное дистанцирование и маски. Произойдёт это, по планам правительства, уже 19 июля. Глава правительства Борис Джонсон надеется на темпы вакцинационной кампании: по его словам, все совершеннолетние британцы будут полностью привиты к середине сентября.
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Будет позволено открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам, будут отменены ограничения на число посетителей домов престарелых, на концертах, в театрах, на спортивных мероприятиях. Мы отменим социальное дистанцирование и обязательное ношение масок — однако вы можете вполне продолжать следовать этим правилам, особенно в случаях роста заражений, или если вы тесно общаетесь с незнакомыми людьми или пользуетесь общественным транспортом.
Среди врачей и специалистов далеко не все поддерживают курс кабинета министров — учитывая, что в последнее время заболеваемость в королевстве постоянно растёт, распространяется штамм «дельта». С опаской поглядывают на остров и европейские соседи, некоторые из которых рассматривают возможность прекратить сообщение с Великобританией.
На этом фоне сообщается, что герцогиня Кембриджская Кейт удалилась на десятидневную самоизоляцию из-за предположительного контакта с заболевшим. Из-за этого она не сможет сопровождать супруга на ряде мероприятий, в том числе на полуфинале Англия — Дания в Лондоне.
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