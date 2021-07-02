WION: ВОЗ предупреждает об опасности новой коронавирусной волны в Европе

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в Европе за неделю выросло на 10%, при этом наиболее быстро распространяется новый опасный штамм. ВОЗ предупреждает, что ослабление карантинных ограничений и активное перемещение людей между странами, включая массовые поездки футбольных болельщиков на матчи Евро-2020, урожает «новой волной» заражений — и призывает власти ЕС принять срочные меры, чтобы снизить риски, передаёт WION.
Всемирная организация здравоохранения предупредила Европу о том, что после почти двухмесячного периода снижения заболеваемости COVID-19 число заражений вновь начало расти. Представители ВОЗ предупреждают, что если немедленно не взять ситуацию под контроль, то континент рискует столкнуться с «новой волной» — из каждых 100 новых случаев заражения во всём мире около 16 уже приходится на страны Европы.
Это предупреждение прозвучало на фоне роста количества зафиксированных случаев «дельта»-варианта коронавируса на Европейском континенте. Давайте послушаем, что заявил в этой связи директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Снижению числа случаев COVID-19, которое наблюдалось на протяжении десяти недель в 53 странах, относящихся к юрисдикции Европейского регионального бюро ВОЗ, пришёл конец. На прошлой неделе количество заболевших выросло на десять процентов из-за более активного общения, поездок, собраний, а также ослабления социальных ограничений.
Клюге также заявил, что «дельта»-вариант коронавируса к августу может стать доминирующим в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ, вакцина далеко не всегда имелась там, где это необходимо, чтобы обеспечить необходимую защиту.
На экране вы видите пять европейских стран, в которых сейчас фиксируется рост числа случаев COVID-19. Россия активно продвигает национальную кампанию по вакцинации в максимально широких масштабах. Тем не менее в этой стране каждые сутки выявляют около 20 тысяч новых случаев.
На втором месте по количеству заражений в Европе находится Великобритания. В этой стране фиксировалось около 19 тысяч новых случаев ежедневно на протяжении прошедшей недели. В Испании и Франции также наблюдается всплеск новых заражений. А в Португалии ежедневно выявляли около 1,6 тысячи случаев. В стране было отмечено максимальное количество новых заражений коронавирусной инфекцией с февраля месяца.
Представители Всемирной организации здравоохранения также выразили озабоченность в связи с продолжающимися футбольными матчами в рамках Евро-2020. Они призвали более тщательно следить за поведением зрителей, включая также те периоды времени, когда они прибывают на стадион и покидают его.
Лондон должен принимать матчи полуфинала и финала Евро-2020 на следующей неделе, в то время как в Санкт-Петербурге пройдут игры в рамках четвертьфинала. Причём в обоих городах в настоящее время наблюдается рост числа заражений.
КЭТРИН СМОЛЛВУД, старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: В настоящий момент, конечно, у нас проходит масштабный спортивный турнир, и мы наблюдаем за этим со всей очевидностью, мы видим множество кадров — в том числе множество кадров со стадионов. Но нужно внимательнее смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно смотреть и за пределы стадионов — на то, как люди туда добираются: едут ли они в колоннах переполненных автобусов, принимают ли они при этом необходимые меры индивидуальной защиты и что происходит после матча, когда они покидают стадионы.
Футболист «Алании» Владимир Хубулов извинился перед теннисисткой Дарьей Касаткиной за оскорбительные сообщения, отправленные ей после поражения от Елены Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона (1:6, 6:3, 6:8).