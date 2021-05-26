WION: больше солидарности — ВОЗ поддержала идею о международном соглашении по пандемиям

Одним из главных факторов, способствовавших распространению пандемии коронавируса, стала нехватка международной солидарности и желания делиться своими данными, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Организация поддержала выдвинутую ЕС идею о создании международного соглашения, в котором были бы закреплены обязательства государств на случай новых пандемий, и объявила о проведении специальной сессии по этому вопросу в конце года.

Теперь к следующим новостям. Всемирная организация здравоохранения, столкнувшаяся с критикой из-за того, как она справляется с пандемией COVID-19, поддержала выдвинутое Евросоюзом предложение об обсуждении международного соглашения. Оно закрепит за странами политические обязательства по борьбе со вспышками заболеваний.

Как отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, проблема заключается в том, что страны непоследовательно соблюдают существующие международные нормы в области здравоохранения относительно оповещений о вспышках заболеваний. По словам Тедроса, любое международное соглашение должно решать проблему такого неравного положения.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор ВОЗ: Одним из факторов, способствовавших зарождению этой пандемии, была нехватка международной солидарности и желания делиться — делиться данными, информацией, сведениями о патогенах, технологиями и ресурсами. Этот весомейший недостаток мы можем решить только с помощью соглашений между странами, в которых были бы закреплены их твёрдые обязательства закладывать прочную основу или участвовать в углублённом сотрудничестве. В конечном счёте именно члены ВОЗ будут определять цели, масштаб и содержание любого подобного международного соглашения. Вам решать. Но при этом надеемся, что новое соглашение будет учитывать проблемы, вскрывшиеся в ходе пандемии COVID-19.

О своей поддержке ВОЗ заявила, после того как участники организации пришли к консенсусу относительно проведения специальной сессии директивного органа ВОЗ (Всемирной ассамблеи здравоохранения. — ИноТВ). В ходе этой сессии будет рассмотрена перспектива международного соглашения по повышению уровня готовности к пандемиям. Встреча Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ пройдёт в период с 29 ноября по 1 декабря.

Предложение о соглашении по пандемиям было выдвинуто Евросоюзом на ежегодной ассамблее ВОЗ, которая проходила в течение всей текущей недели. В понедельник глава организации заявил, что, пока мир продолжает непростую борьбу с коронавирусом, ситуация требует смелых идей, приверженности обязательствам и сильного лидерства.

Доклад, подготовленный независимой группой экспертов, обвинил Китай в промедлениях с введением мер по защите общественного здравоохранения в конце 2019 года, когда были выявлены первые случаи COVID-19. Кроме того, эксперты раскритиковали ВОЗ за слишком большую отсрочку перед объявлением чрезвычайной ситуации, которое было сделано лишь месяц спустя.

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.