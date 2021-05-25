CNN: не практическое, а символическое значение — Госдеп рекомендует американцам не ездить в Японию в преддверии Олимпийских игр

В преддверии Олимпийских игр в Токио Госдепартамент США рекомендует американцам воздержаться от поездок в Японию из-за эпидемиологической обстановки, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, хотя на практике Япония и так запретила въезд на свою территорию иностранцам-путешественникам, данная рекомендация имеет серьёзное символическое значение в свете общественного давления на организаторов Игр в связи с коронавирусом.

Госдепартамент США рекомендует американцам воздержаться от поездок в Японию из-за текущего количества подтверждённых случаев заражения коронавирусом. С учётом того, что до Игр в Токио осталось всего два месяца, Олимпийский комитет США уверен, что спортсменам и персоналу ничего не угрожает даже несмотря на это предупреждение. При этом организаторы настаивают, что Игры будут продолжаться. Детали нам в прямом эфире расскажет Селина Ван, которая находится в Токио. Селина, эта рекомендация появилась на фоне сообщения организаторов о том, что они не допустят на Игры зрителей из-за рубежа. Похоже, что эта рекомендация не имеет на практике серьёзного значения, однако её символическое значение весьма велико.

СЕЛИНА ВАН, корреспондент CNN: Да, Джон, эта рекомендация пришлась на крайне неудачный момент, так как Токио и организаторы Игр и так находятся под мощным давлением сторонников отмены соревнований. И эта рекомендация, даже несмотря на то, что иностранцам-путешественникам и так запрещён въезд на территорию Японии, — это очень сильное заявление и сигнал. Речь идёт о самой высокой степени предостережения — уровень IV: не ездить; и Центры по контролю и профилактике заболеваний отметили, что даже прошедшим полный процесс вакцинации путешественникам не следует ездить в Японию, так как даже они могут подхватить и распространить новые штаммы коронавируса в этой стране.

Олимпийский и паралимпийский комитеты США попытались сгладить эффект от этой рекомендации, сообщив, что она никак не скажется на планах спортсменов. Генеральный секретарь кабинета министров Японии также заявил, что эта рекомендация не имеет никакого отношения к Олимпийским играм и он не считает, что она окажет влияние на поддержку США Олимпийских игр в Токио.

Однако, Джон, по мере приближения к дате соревнований настроения и ситуация здесь с точки зрения здравоохранения, а также комментарии чиновников, заведующих Олимпийскими играми, указывают на разительное и определённое различие между этими двумя нарративами. Здесь, в Японии, количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти, в то время как в Токио и в значительной части страны по-прежнему действует чрезвычайное положение. В некоторых регионах Японии, включая Осаку, доктора предупреждают о риске краха системы здравоохранения: у них заканчиваются койки в больницах и аппараты ИВЛ. Кроме того, полностью процесс вакцинации прошли менее 2 процентов японцев. Так что ситуация и контекст сейчас становятся всё сложнее, Джон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.