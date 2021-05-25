Spiegel: за два месяца до Олимпиады Япония только начинает массовую вакцинацию

В Японии открылись центры массовой вакцинации от коронавируса, передаёт Der Spiegel. Ожидается, что прививочная кампания наконец начнёт набирать обороты — на данный момент полностью вакцинированы лишь 4% японцев. Время не ждёт: через два месяца в стране стартуют Олимпийские игры, за отмену которых выступает 80% граждан.

С такими центрами массовой вакцинации, как этот, прививочная кампания в Японии должна, наконец, набрать обороты. Здесь, в Токио, с сегодняшнего дня ежедневно вакцинацию проходят 10 тысяч человек. Три месяца без перерыва по 12 часов в день.

Потому что время не ждёт. Через два месяца должны начаться Олимпийские игры, и, по данным опросов, более 80 процентов японцев выступают за то, чтобы перенести их ещё раз или отменить совсем. Многие боятся заразиться.

МУНЭМИЦУ ВАТАНАБЭ, вакцинированный: Если бы 80—90 процентов людей были привиты до Игр, было бы хорошо. Мы просто чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы мы как общество могли вновь вести нормальную жизнь, а экономика функционировала.

Пока что обе прививки от коронавируса сделали лишь 4 процента японцев. В глобальном масштабе среди развитых стран Япония занимает одно из последних мест.

В то же время уровень заболеваемости в Японии резко возрастает, и больницы, как, например, в Осаке, находятся в трудном положении. Аппаратов искусственной вентиляции лёгких уже не хватает. Чрезвычайное положение из-за коронавируса сейчас объявлено в десяти регионах.

ЮДЖИ ТОХДА, университетская больница Киндай: Говорят, что Олимпийские игры — это символ победы над коронавирусом. Но мы его ещё совсем не одолели. С точки зрения врачей, очень важно держать под контролем уровень заболеваемости. Нам крайне необходимо избегать большие скопления людей.

Но предупреждения врачей остаются без внимания. Ответственные лица крепко держатся за Олимпийские игры.

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.