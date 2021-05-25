Spiegel: за два месяца до Олимпиады Япония только начинает массовую вакцинацию
С такими центрами массовой вакцинации, как этот, прививочная кампания в Японии должна, наконец, набрать обороты. Здесь, в Токио, с сегодняшнего дня ежедневно вакцинацию проходят 10 тысяч человек. Три месяца без перерыва по 12 часов в день.
Потому что время не ждёт. Через два месяца должны начаться Олимпийские игры, и, по данным опросов, более 80 процентов японцев выступают за то, чтобы перенести их ещё раз или отменить совсем. Многие боятся заразиться.
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