France 24: большинство японцев против проведения Олимпийских игр этим летом

Японцы призывают вновь отложить проведение летних Олимпийских игр в Токио, которые должны начаться в конце июля на фоне роста числа случаев заболевания COVID-19, сообщает France 24. Тем не менее организаторы успешно провели тестовые соревнования и настаивают на том, что сумеют провести безопасную Олимпиаду.

В Токио прошла церемония запуска обратного отсчёта 100 дней, оставшихся до начала летних Паралимпийских игр, на которой была установлена эмблема соревнований. Несмотря на растущее недовольство общественности на фоне роста числа случаев заболевания COVID-19, Паралимпийский комитет настаивает на том, что мероприятие всё же состоится этим летом.

МИЦУНОРИ ТОРИХАРА, председатель Паралимпийского комитета Японии: Люди говорят, что Игры нужно отменить. Это очень прискорбно. Мы делаем всё возможное, для того чтобы обеспечить проведение безопасных и спокойных соревнований при тщательном соблюдении мер по противодействию коронавирусу.

Заявления представителей Паралимпийского комитета, однако, не успокоили японскую общественность. В пятницу японское правительство расширило действие чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19, а система здравоохранения страны всё ещё находится под сильным давлением из-за четвёртой волны заболеваемости.

По словам противников проведения летней Олимпиады, соревнования усугубят ситуацию в стране. Эти опасения вынудили Уцуномия Кэндзи создать онлайн-петицию с призывом отменить Олимпийские и Паралимпийские игры. На данный момент петиция набрала уже более 350 тысяч подписей.

УЦУНОМИЯ КЭНДЗИ, автор петиции с призывом отменить Олимпиаду: Для проведения Игр необходимо выделить драгоценные медицинские ресурсы. Соревнования нужно проводить тогда, когда люди по всему миру рады им от всего сердца, в противном случае их следует отменить.

Опрос общественного мнения показал, что большинство японцев выступают против проведения Олимпиады этим летом. Организаторы утверждают, что соревнования могут пройти безопасно, после того как в последние несколько недель они провели серию успешных тестовых мероприятий.

Дата выхода в эфир 16 мая 2021 года.