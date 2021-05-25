France 24: в ВОЗ раскритиковали богатые страны и производителей вакцины за несправедливость и медлительность

На заседании Всемирной организации здравоохранения её генеральный директор отметил, что если бы всю вакцину перераспределить справедливым образом, то её хватило бы, чтобы привить от коронавируса всех работников здравоохранения и пожилых людей в мире. Как отмечает France 24, генсек ООН тоже обрушился с критикой, но уже на производителей вакцины, которые могли бы выпускать её больше и быстрее.

Этими аплодисментами ВОЗ благодарит профессионалов здравоохранения со всего мира. Для организации время подводить итоги после полутора лет пандемии.

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕИСУС, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения: Мир остаётся в очень опасной ситуации.

Очень опасной и особенно — в ситуации неравенства. Три четверти вакцин были сделаны десятью странами. Африка получила их лишь 2 процента.

ТЕДРОС АДАНОМ ГЕБРЕИСУС: Невозможно это сказать дипломатично. Небольшая группа стран, которые производят и покупают большую часть вакцины в мире, контролируют судьбу всего остального мира. Количество доз вакцины, введённой в мире на данный момент, было бы достаточно, чтобы охватить всех медицинских работников и пожилых людей, если бы её распределяли справедливо.

Эгоизм самых богатых стран раскритиковал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также показал пальцем на производителей вакцины, которые не спешат с производством.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генеральный секретарь ООН: Необходимо в срочном порядке ввести общемировой план по равному доступу к вакцине, тестам и лечению. Его целью должно быть как минимум удвоение мощностей по производству вакцины.

Другой вопрос, который обсуждали участники, — как предотвратить новые пандемии? По мнению многих, необходима реформа ВОЗ, нужно сделать так, чтобы она обладала большим влиянием, большей независимостью. Сегодня лишь 16 процентов всего её бюджета поступает из обязательных взносов государств.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы должны улучшить финансирование Всемирной организации здравоохранения, чтобы оно было более долгосрочным, более предсказуемым, менее зависимым от каких-либо крупных спонсоров.

Обсуждаются разные варианты. Например, наделить организацию полномочиями проводить исследования на месте без необходимости ожидать разрешения этой страны. Но некоторые государства будут против этого. ВОЗ много месяцев боролась с Китаем, прежде чем команда независимых учёных смогла туда поспасть.

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.