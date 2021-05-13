Euronews: пандемии можно было избежать — экспертная комиссия призывает расширить полномочия ВОЗ

Распространение COVID-19 можно было бы остановить при своевременном реагировании ВОЗ и правительств всех стран — к такому выводу пришла независимая экспертная комиссия, занимавшаяся расследованием эффективности мер по борьбе с пандемией. В докладе комиссии также рекомендуется расширить полномочия ВОЗ, чтобы можно было избежать подобных кризисов в будущем, и активизировать программу COVAX для помощи с вакцинацией бедным странам, передаёт Euronews.

Пандемии можно было избежать: миллионы людей остались бы живы, если бы не запоздалая реакция Всемирной организации здравоохранения и государств, чьи лидеры позволили коронавирусу распространиться в мире, прежде чем предпринять жёсткие меры для борьбы с ним. К такому выводу пришла созданная по инициативе самой ВОЗ независимая комиссия по обеспечению готовности к пандемии (IPPPR).



МИШЕЛЬ КАЗАЧКИН, член независимой комиссии IPPPR: Совершенно ясно, что со стороны Китая и ВОЗ было немало задержек и сомнений. Некоторые из проволочек на самом деле стали результатом сложных бюрократических процедур так называемых Международных медико-санитарных правил.



Комиссия настаивает на расширении полномочий ВОЗ для решения подобных кризисов в будущем. В частности, речь идёт о праве на гарантированный доступ её экспертов в страны, где возникают вспышки инфекционных заболеваний.



В связи со своей довольно слабой ролью в глобальной системе контроля в сфере здравоохранения организация просто не смогла скоординировать действия государств, считают исследователи.



ЭЛЕН ДЖОНСОН-СЕРЛИФ, экс-президент Либерии: Всё это — прямое следствие недостаточных полномочий и финансирования ВОЗ государствами-членами. Мы предлагаем гарантировать ВОЗ финансовую и политическую независимость. Большинство фондов должны быть перенаправлены на оказание помощи, необходимо отменить целевое финансирование. А высокопоставленные чиновники должны ограничиться одним сроком полномочий.



Комиссия также рекомендует, чтобы страны с высоким уровнем дохода предоставили один миллиард доз вакцины к 1 сентября в рамках инициативы COVAX для их распределения среди более бедных государств. К настоящему моменту уже умерло более трёх миллионов инфицированных коронавирусом.



Дата выхода в эфир 12 мая 2021 года.