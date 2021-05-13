Euronews: пандемии можно было избежать — экспертная комиссия призывает расширить полномочия ВОЗ

00:16
Colonial Pipeline сообщила о восстановлении трубопровода на Восточном побережье США
Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.
00:09
Дубль Фирмино помог «Ливерпулю» обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
В перенесённом матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
00:03
Мяч Головина помог «Монако» обыграть «Румийи Вальер» и вышел в финал Кубка Франции
В матче 1/2 финала Кубка Франции по футболу «Монако» одержал победу над «Румийи Вальером».
23:58
Байден назвал большой вехой новые рекомендации по маскам
Президент США Джо Байден приветствовал новые рекомендации американского регулятора, согласно которым полностью привитым от коронавируса американцам можно не носить маски в большинстве случаев.
23:58
Головин забил мяч в полуфинале Кубка Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился забитым мячом в матче 1/2 финала Кубка Франции по футболу с «Румийи Вальером».
23:55
Конаныхина стала победительницей чемпионата Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки
Россиянка Анна Конаныхина выиграла золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
23:41
Дубли Холанда и Санчо помогли дортмундской «Боруссии» обыграть «Лейпциг» и выиграть Кубок Германии
В финальном матче Кубка Германии по футболу дортмундская «Боруссия» победила «РБ Лейпциг».
23:40
Израиль заявил о пуске ракет по своей территории со стороны Ливана
Три ракеты были выпущены со стороны Ливана по территории Израиля, заявила пресс-служба израильской армии.
23:27
Псаки заявила, что США считают «Северный поток — 2» «плохим проектом»
Власти США продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
23:24
Кузнецов и Шлейхер стали вице-чемпионами Европы по прыжкам в воду
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призёрами в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта.
23:11
Рублёв обыграл Баутисту-Агута в матче третьего круга турнира ATP в Риме
В матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Андрей Рублёв одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
23:05
Ищенко настораживает, что 20 с лишним лет к российским синхронисткам никто не может приблизиться
Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко высказалась о доминировании российских синхронисток на международной арене.
23:02
В Петербурге открывается международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии
В Санкт-Петербурге открывается международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России».
23:01
Ищенко рассказала, почему российские синхронистки готовы к любому повороту событий
Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко назвала отличительную особенность российского синхронного плавания.
22:59
Лавров и и. о. главы МИД Армении провели телефонные переговоры
Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности армянского министра иностранных дел Ара Айвазян в телефонном разговоре обсудили снятие напряжённости на границе Армении и Азербайджана.
22:56
Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего вице-губернатора Мордовии
Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в московском аэропорту Шереметьево по делу о взятке. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
22:52
СМИ: Депай и «Барселона» договорились о контракте
Голландский форвард «Лиона» Мемфис Депай договорился с «Барселоной» о переходе в испанский клуб в следующее трансферное окно.
22:45
Число погибших от авиаударов Израиля в секторе Газа превысило 100
Число погибших в результате авиаударов Израиля в секторе Газа превысило 100 человек, ещё 580 жителей пострадали, сообщил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.
22:42
Эксперт оценил идею закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике
Председатель «Общественной потребительской инициативы», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов оценил идею закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике.
22:39
Махачев рассказал о проблемах при поиске нового соперника
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев признался, что от поединка с ним отказались сразу несколько потенциальных оппонентов.
22:29
В ЦПВС заявили о несогласованном выдвижении военной техники США в САР
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов сообщил о пресечении попытки передвижения по трассе М-4 в Сирии без согласованного маршрута и предварительного уведомления военной техники США.
22:25
Источник: Кучеров может вернуться на лёд в первом матче плей-офф Кубка Стэнли
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может вернуться в строй к первому матчу серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».
22:12
Медер выиграл шестой этап «Джиро д'Италия»
Швейцарский велогонщик Джино Медер из команды Bahrain Victorious победил на шестом этапе престижной велогонки «Джиро д'Италия».
22:07
В Азербайджане заявили о переговорах с Арменией по ситуации на границе
Руководство Государственной пограничной службы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик, сообщили в азербайджанском МИД.
22:00
В Москве начались работы по благоустройству территории у станции «Аминьевская» БКЛ
У станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались работы по благоустройству.
21:58
ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» вышел в 1/2 турнира
Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» — ЦСКА и «Локомотив-Кубань» — «Химки».
21:53
Медведчук прокомментировал решение суда о домашнем аресте
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после решения суда о домашнем аресте заявил, что продолжит заниматься политикой.
21:45
Ищенко объяснила, почему Субботина не стала пропускать чемпионат Европы из-за травмы
Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко объяснила, почему российская синхронистка Варвара Субботина не стала пропускать чемпионат Европы, несмотря на травму.
21:40
Ищенко — о Субботиной: делает в воде такие вещи, которые до неё в синхронном плавании не делал никто
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко высказалась о Варваре Субботиной, накануне завоевавшей золото чемпионата Европы в произвольной программе.
21:39
Россияне рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха
Жители России рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха, следует из результатов опроса сервиса OneTwoTrip.
21:38
РКН внёс в реестр запрещённых данных 750 ссылок по теме «колумбайна»
Роскомнадзор в 2020—2021 годах внёс в реестр запрещённой информации более 750 ссылок по теме «колумбайна», а также около 6 тыс. страниц сайтов.
21:36
Эксперт рассказал о возможных осложнениях после COVID-19
Заведующий кафедрой пульмонологии Первого медицинского университета имени Сеченова, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.
21:28
Метеоролог рассказал о погоде в Центральной России
Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России.
21:27
Дмитрий Комбаров: с руководством «Крыльев Советов» у меня не было разговоров о новом контракте
Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал новость о том, что клуб не будет продлевать с ним контракт.
21:27
В Петербурге открылись первые пункты тестирования на COVID-19 для участников ПМЭФ
В Санкт-Петербурге открылись первые пункты тестирования на COVID-19 для участников Петербургского международного экономического форума.
21:27
Кардиолог дал советы по поддержанию здоровья в жару
Ян Габинский, директор Уральского института кардиологии, член президиума Российского кардиологического общества, доктор медицинских наук, профессор, дал советы по поддержанию здоровья в жару.
21:24
Bloomberg: Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн
Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline заплатила хакерам около $5 млн за восстановление своей компьютерной сети, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
21:14
Гаджиев рассказал, когда может пройти турнир имени Абдулманапа Нурмагомедова
Турнир памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, может быть проведён в августе.
21:12
В Армении возбудили дело о нарушении границы со стороны Азербайджана
Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана, сообщил представитель армянской Генпрокуратуры Гор Абрамян.
21:01
Яковлев пожаловался на лёд на Чешских хоккейных играх
Капитан сборной России Егор Яковлев прокомментировал поражение своей команды от Финляндии (1:4) на Чешских хоккейных играх.
20:59
Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест
Суд в Киеве отказал прокуратуре в заключении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под стражу и назначил круглосуточный домашний арест на два месяца.
20:48
Бельгийский велогонщик был сбит автомобилем во время «Джиро д'Италия»
За 12 км до финиша шестого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия» бельгийского велогонщика Питера Серри сбил автомобиль.
20:47
Задержан четвёртый подозреваемый по делу об избиении в ИК-1 Ярославля
Следователи задержали бывшего сотрудника УФСИН России по Ярославской области по делу об избиении осуждённых в Исправительной колонии №1 Ярославля, сообщили в региональном главке СК России.
20:40
Эксперт рассказала об особенностях патентной системы налогообложения
Руководитель аутсорсинговой компании, эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению Мария Гайнутдинова рассказала об особенностях патентной системы налогообложения.
20:37
Концерт «Времена года: Вивальди, Строганов, Пьяццолла» пройдёт 15 мая в Москве
Концерт «Времена года: Вивальди, Строганов, Пьяццолла» состоится 15 мая в соборе Святых Петра и Павла в Москве.
20:35
Брагин прокомментировал поражение от сборной Финляндии в матче Еврохоккейтура
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:4) в матче Чешских игр.
20:35
Россияне рассказали об отношении к таргетированной рекламе и спаму
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал об отношении россиян к таргетированной рекламе и спаму.
20:34
В Петербурге ввели 840 тысяч квадратных метров жилья с начала года
С января по апрель 2021 года в Санкт-Петербурге ввели 840 тыс. кв. м жилья, что составляет 213,9% от показателя аналогичного периода 2020-го.
20:33
В Турции за сутки выявили 11,5 тысячи случаев коронавируса
В Турции за сутки зафиксировали 11 534 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве страны.
20:23
В АТОР прокомментировали идею детского туристического кешбэка
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал идею детского туристического кешбэка.