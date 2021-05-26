WP: «тенденция остаётся мрачной» — низкие темпы вакцинации не дают Латинской Америке сдержать пандемию

В Панамериканской организации здравоохранения призвали к ускорению вакцинации в Латинской Америке, для того чтобы сократить смертность от коронавируса и способствовать экономическому росту в регионе, передаёт The Washington Post. На прошлой неделе число погибших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне достигло отметки в 1 млн случаев.

Число погибших от коронавируса в странах Латинской Америки и Карибского бассейна превысило 1 млн человек, сообщает The Washington Post со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения.

Однако, как отмечает издание, в ряде стран реальное число жертв COVID-19, возможно, в разы превышает официальные данные, а общая тенденция для Латинской Америки «остаётся весьма мрачной»: экономика стран региона разрушена, а вакцинация от коронавируса продвигается медленно.

На данный момент на Латинскую Америку приходится более 31% всех смертей от COVID-19 в мире, хотя в регионе проживают чуть более 8% населения планеты. При этом почти 90% от общего числа погибших в регионе приходятся всего на пять стран: около 44% — на Бразилию, 22% — на Мексику, 8% — на Колумбию, 7% — на Аргентину и чуть больше 6% — на Перу.

Директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен назвала гибель более 1 млн латиноамериканцев от коронавируса «трагической вехой для региона», призвав к ускорению вакцинации. «Нам срочно необходимо больше доз вакцин для Латинской Америки и Карибского бассейна — региона, который подвергся суровым испытаниям из-за пандемии», — заявила Этьен.

По её словам, прогресс, которого удалось добиться США, где количество случаев заболеваемости или смертности сократилось до самого низкого уровня почти за год благодаря вакцинации, свидетельствует о том, на что способны «безопасные и эффективные препараты». Также это указывает на важность ускорения доступа к вакцинам в Латинской Америке.

Хотя показатели значительно варьируются от страны к стране, по данным экспертов, лишь около 3% населения Латинской Америки уже получили обе дозы вакцины. При этом прогресс в настоящее время довольно предсказуемо совпадает с национальным доходом каждой из стран на душу населения. Так, в Чили с высоким уровнем дохода хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 49% населения, в Аргентине и Бразилии с уровнем дохода выше среднего — более 18% и 17% соответственно, а в Никарагуа и Гондурасе с уровнем дохода ниже среднего — всего около 2,5% и 1% соответственно.

Однако тяжёлой является не только ситуация со смертностью и вакцинацией от коронавируса в регионе — после более чем десятилетнего стабильного роста, в прошлом году в Латинской Америке произошёл резкий экономический спад. Согласно ежегодному отчету Межамериканского банка развития, опубликованному в марте, экономика региона сократилась на 7,4%, что является самым сильным экономическим падением с 1821 года, когда страны Южной Америки воевали за независимость от Испании. Всё больше жителей региона оказываются за чертой бедности.

Как отмечает The Washington Post, ответа на вопрос, что же пошло не так в процессе борьбы с распространением коронавируса в Латинской Америке, нет, так как в тяжёлом положении оказались как бедные, так и наиболее зажиточные страны региона. Ещё год назад крошечный Уругвай считался исключением и образцом для подражания в борьбе с пандемией. Теперь же в стране один из самых высоких уровней смертности от коронавируса в мире.

При этом до конца пандемии в регионе ещё далеко. Так, на фоне антиправительственных митингов правительство Колумбии предупредило о затяжном пике заболеваемости коронавирусом. В Перу, где экономика сократилась более чем на 11% в 2020 году, пандемия привела к нехватке мест на кладбищах по всей стране. В Бразилии, которая по общему количеству смертей занимает второе место в мире, на прошлой неделе власти штата Мараньян оштрафовали президента страны Жаира Болсонару за то, что он спровоцировал столпотворение во время мероприятий в городе Асаиландия и при этом был без маски.



Тем не менее The Washington Post настаивает, что в ряде стран всё же наблюдается тенденция к снижению числа заболеваемости. Так, Министерство здравоохранения Мексики сообщает о самом низком ежедневном количестве смертей за последний год, учитывая наличие антител почти у половины населения страны и вакцинацию в соседних США.