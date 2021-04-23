NTD: кубинцам приходится лечиться травами из-за дефицита лекарств

На Кубе продолжается худший за десятилетия экономический кризис. Тотальная нехватка лекарств уже привела к тому, что в столице Гаване зафиксировали локальную вспышку чесотки. Из-за пустых полок в аптеках местным жителям приходится переходить на традиционное лечение травами, передаёт NTD.

Жительница кубинской столицы Дайана Родригес говорит, что её сын страдает от чесотки. Но она не может найти лекарств, которые ему прописал врач, — в аптеках Гаваны дефицит. В итоге женщина была вынуждена обратиться к нетрадиционной медицине и лечить сына травами.



ДАЙАНА РОДРИГЕС, жительница Гаваны: Лекарств нет. Нам нужны бензилбензоат и другое белое лекарство от зуда, раньше это всё было в аптеках. Теперь нет — поэтому мы используем травы.



На Кубе продолжается худший за десятилетия экономический кризис. Нехватка лекарств привела к тому, что в столице уже зафиксировали локальную вспышку чесотки.



Врачи сами объясняют людям, какие травы помогают при зуде. В одном из случаев они посоветовали использовать ветеринарный препарат. Магазины по продаже лекарственных трав процветают.



ФЛОРЕНСИО ЧАВЕС, торговец лекарственными травами: Ко мне приходят за чем-то, что помогает от зуда и инфекций. Я говорю им, что у меня есть — а мне отвечают, что это именно то, что нужно.



Система здравоохранения Кубы была построена при Фиделе Кастро. Со временем она пришла в упадок. По данным профильного министерства, наблюдается дефицит более 110 базовых лекарств.



ЙОЛАНДА ПЕРЕС, жительница Гаваны: Всё очень плохо. Очереди выстраиваются в аптеки ещё с ночи, приходят тысячи человек. У меня глаукома, но уже шесть месяцев я не могу купить латанопрост. Я не могу стоять всю ночь, поскольку я одна.



ХОРХЕ, житель Гаваны: Я ищу антибиотики — но пока не могу найти. Не могу найти антибиотики от инфекции лёгких.



Кубинцы также создали группы в социальных сетях, где обмениваются лекарствами и другими товарами первой необходимости.



Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.