Le Figaro: «всем не хватит» — из-за пандемии Куба столкнулась с «продовольственным хаосом»

На Кубе серьёзный кризис продовольствия: из-за дефицита продуктов столица Гавана превратилась в одну огромную очередь, чёрный рынок и перекупщики процветают, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, народ всё чаще демонстрирует своё недовольство и за отсутствием светлых перспектив на ближайшее будущее те, у кого есть возможность, уезжают.

Кубинская Гавана превратилась в одну огромную очередь, пишет Le Figaro. По всему городу полки в магазинах пустуют, и люди по несколько часов ждут снаружи в надежде купить хоть несколько сотен граммов риса или курицы. На «сухой паёк» пришлось перейти даже самым зажиточным районам, вроде Мирамара.

Жители Кохимара, симпатичного пригорода, где любил рыбачить Эрнест Хемингуэй, выстраиваются в очередь перед магазином, потому что кто-то сказал, что сюда завезли кофе. Оказалось, напрасно — это лишь слухи. На следующий день в 10 утра — снова очередь, на этот раз за куриными бёдрами. «Всем не хватит. Достанется только тем, кто встал в 4 утра», — объясняет один из местных жителей.

Как напоминает Le Figaro, из-за пандемии в Гаване закрыты все рестораны и бары, а в пустующих магазинах сидят «неприкаянные кассиры». Обычно степенные и дисциплинированные кубинцы нередко дерутся из-за продуктов, которые власти раздают по системе пайкового распределения. Сальса, реггетон, ром, игры в домино — всё отошло на второй план, все разговоры только о еде. Кому-то она даже видится во сне. «Этой ночью мне приснилось, что я стоял в длинной очереди и смог урвать курицу и пиво. Жаль, что это был лишь сон», — делится с журналистами молодой отец семейства Алехандро. Он утверждает, что видел людей, которые, вопреки комендантскому часу с 9 вечера до 6 утра, спали на деревьях, чтобы быть первыми в очереди с утра.

На Кубе процветают перекупщики и чёрный рынок. Песо обесценился, а цены на продовольствие бесконтрольно растут. Чтобы купить иностранные продукты в специальных магазинах, нужно платить долларами или евро, есть и другой вариант — опять-таки стоять в очереди. Впрочем, с иностранной валютой всё тоже не так просто. Из-за пандемии в стране практически её нет, как нет и туристов — и если по официальному курсу один евро равен 27 песо, то на улицах за евро просят в два раза больше.

Если говорить об отечественном производстве, то всё немногое, что Куба создаёт сама — сигареты, сигары, пиво, кофе, — она отправляет на экспорт, чтобы платить по внешнему долгу, объясняет Le Figaro. Ещё перед пандемией стране приходилось в среднем импортировать 70% всего своего продовольствия. В кризис ситуация усложняется ещё и тем, что внутренние перевозки между регионами запрещены.

Мелкий бизнес нередко страдает от коррумпированных чиновников. Владелица магазина товаров для животных Идолидиа рассказывает: «Вчера инспекторы захотели выписать мне штраф, потому что всё, что я продаю, импортное. А где ещё я найду ошейники от блох, намордники и шампуни для собак в стране, которая их не производит? Пришлось закрывать магазин непонятно на сколько».

Для борьбы с перекупщиками, опустошающими и без того скудные магазинные заказы, а потом перепродающими продукты втридорога, власти прикрепляют к очередям сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, если раньше это имело хоть какой-то эффект, сегодня уже не всегда, обращает внимание издание. Не так давно один из стражей правопорядка получил пощёчину от разъярённой кубинки, уставшей стоять в очереди. Народный гнев растёт и всё чаще проявляется в соцсетях, до контроля над которыми у кубинского правительства до недавних пор не доходили руки.

По информации Le Figaro, перед лицом смутных перспектив на ближайшее будущее те, у кого есть возможность, покидают страну или ищут способы это сделать. Среди них — 25-летний Абелардо со своей матерью. «В середине года мы уедем жить в Испанию. У нас там друзья работают на фруктовых и овощных хозяйствах, другие — на заводах. Они обещали помочь найти работу, — признаётся молодой человек. — Я не хотел уезжать с Кубы. Мне три года приходили предложения работать за границей, и я отказывался. Но с этим покончено. Я уезжаю со своей семьёй».

В это время Коммунистическая партия Кубы (КПК) в официальных СМИ настаивает, что во всём виноваты США, которые пытаются «посеять отчаяние, отнять веру в будущее и представить капитализм как единственное решение национальных проблем». По мнению Le Figaro, если кубинские власти на предстоящем съезде КПК в апреле решат ещё раз закрепить непреложную роль партии, они утвердят уход Рауля Кастро с поста первого секретаря ЦК и передачу этой должности действующему президенту Мигелю Диас-Канелю, которого очень сильно критикуют за текущий экономический кризис. Как обещает 82-летний пенсионер и «убеждённый коммунист» Орландо, тогда он присоединится к сопротивлению и будет состоять в нём до последнего.