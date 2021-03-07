ABC News: скачок цен на продукты увеличил очереди в американских пищевых банках
Сегодня утром эксперты предупредили, что цены на продукты питания будут расти — и когда прекратится этот рост, непонятно.
Одним из главных факторов выступает скачок цен на бензин в результате резкого похолодания в Техасе в прошлом месяце, из-за которого приостановили работу крупнейшие НПЗ страны. В результате выросли и затраты на доставку товаров.
ТАЙЛЕР УОСКО, дальнобойщик: Я больше трачу на бензоколонке, а значит доставка груза становится дороже. А следовательно, продукты продаются в магазине уже по более высокой цене.
По сообщениям Американской автомобильной ассоциации, в среднем по стране галлон бензина стоит 2,74 доллара — то есть на 31 цент больше, чем месяц тому назад.
Между тем, «ответственность» за рост цен в продуктовых магазинах по-прежнему возлагают главным образом на пандемию, из-за которой возникают сбои в цепочках поставок, магазины вынуждены вводить ограничения по количеству посетителей, а многие люди стали чаще есть дома.
ПАТРИК ПЕНФИЛД, Школа менеджмента имени Уитмана, Сиракузский университет: Коронавирус вызывает серьёзные перебои в цепочках поставок продуктов питания. Продуктовые магазины столкнулись с небывалым спросом.
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