Insider: из-за пандемии 10% домашних хозяйств в США рискуют остаться без жилья

Как выяснило Бюро по финансовой защите потребителей США, в условиях кризиса почти 10% американских домашних хозяйств могут попасть под выселение или лишиться ипотечного жилья из-за долгов. В целом жители Соединённых Штатов задолжали $90 млрд по арендным или кредитным выплатам, сообщает Insider.

Согласно новому докладу американского Бюро по финансовой защите потребителей (Consumer Financial Protection Bureau) из-за вызванного пандемией кризиса порядка 11 млн семей в США могут столкнуться с выселением или потерять ипотечное жильё, сообщает Insider.

По словам издания, это означает, что такая угроза предстала перед почти 10% американских домашних хозяйств. Исследовав рынок недвижимости по стране, бюро выяснило, что около 2,1 млн семей по меньшей мере на три месяца задерживают выплаты по ипотеке и 8,8 млн — по аренде.

Специалисты считают, что кризис может усугубиться, поскольку во многих штатах истекает срок отсрочки выплат и моратория на выселение.

«Мы усердно работаем, чтобы помочь собственникам жилья и арендаторам в период, когда США начинают выходить из серьёзного кризиса, вызванного пандемией, встать на путь стабильного восстановления. Мы знаем, что мелким арендодателям тоже приходится нелегко — многим пришлось тратить отложенные средства или пользоваться кредитными картами, чтобы пережить пандемию. Мы хотим, чтобы у всех — собственников жилья, арендаторов, арендодателей и организаций, обслуживающих ипотеку, — были необходимые инструменты, которые позволили бы избежать ненужных выселений и лишений прав на выкуп заложенного имущества», — заявил глава Бюро по финансовой защите потребителей Дэйв Уэджио.

Как указано в докладе, жилищный кризис сейчас находится «на уровне, невиданном с пика мирового финансового кризиса в 2010 году». В общей сложности долг американских домашних хозяйств в этой сфере составляет почти $90 млрд. По наблюдениям бюро, среди собственников темнокожие и латиноамериканцы в два раза чаще задерживают выплаты за жильё, чем белые. На рынке аренды съёмщиков из меньшинств также значительно больше, что говорит о том, что кризис выселения сильнее ударил именно по этим группам населения.

В среднем арендаторы задерживают оплату за три месяца, долг обычно составляет порядка $5 тыс. за жильё и коммунальные услуги.

В своём докладе бюро не даёт конкретных рекомендаций правительству по новым инициативам, но призывает отложить $100 млрд на помощь арендаторам с низким доходом.