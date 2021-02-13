Глава Федерального резерва США: реальный уровень безработицы почти в два раза выше официального

По официальным данным, в январе уровень безработицы в США сократился с 6,7% до 6,3%, пишет Business Insider. Однако, как отметил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, если учесть всех людей, которые бросили работу с начала пандемии, и все неверно классифицированные данные, реальный показатель будет намного выше и составит порядка 10%.

Реальный уровень безработицы в США составляет порядка 10% — почти в два раза больше, чем официальный, заявил Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Как отмечает Insider, такая ситуация сравнима с показателями времён финансового кризиса 2008 года.

Выступая на мероприятии организации Economic Club of New York («Экономический клуб Нью-Йорка») в среду 10 февраля, Пауэлл подчеркнул, что сейчас на американском рынке труда на 10 млн рабочих мест меньше, чем было до пандемии, и что основной удар пришёлся по низкооплачиваемым позициям.

Согласно последним данным, в январе в США восстановилось 49 тыс. рабочих мест, но это лишь небольшая часть от 227 тыс., потерянных в одном только прошлом декабре. Официальный уровень безработицы в январе снизился с 6,7% до 6,3%.

По словам главы Федеральной резервной системы, сегодня американский рынок труда находится в более плачевном состоянии, чем оценивалось ранее. США ещё очень далеки от полной занятости населения — ситуации, в который каждый, кто ищет работу, может её получить, добавил Пауэлл.

Как обратил внимание чиновник, в своих оценках Федеральное бюро статистики труда не учитывает миллионы людей, которые ушли с работы из-за пандемии, а также неверно классифицированные федеральные данные. «Исправление неверной классификации и учёт тех, кто бросал работу начиная с февраля прошлого года, как безработных подняли бы уровень безработицы в январе до порядка 10 процентов», — считает глава Федерального резерва.

Insider напоминает, что такой уровень безработицы фиксировался в октябре 2020 года, когда американская экономика постепенно начинала своё восстановление после кризиса, вызванного пандемией. До коронавируса, в феврале 2020 года, в США был самый низкий уровень безработицы за последние полвека — 3,5%. К апрелю, когда болезнь захватила страну, показатель составил 14,7% — самая высокая безработица со времён Великой депрессии.

По мнению Пауэлла, восстановление американской экономики потребует усилий как от государственного сектора, так и от частного. «Потенциальные выгоды инвестиций в рабочую силу нашей страны огромны», — пообещал глава Федерального резерва.

Заявления Пауэлла могут укрепить решимость демократов одобрить новый пакет мер по спасению экономики президента Джо Байдена стоимостью $1,9 млрд без поддержки республиканцев — просто путём голосования, поскольку первые удерживают большинство в сенате. Политики планируют обеспечить выплаты уже к началу мая, до истечения срока действия повышенных пособий по безработице. Глава сенатского финансового комитета демократ Рон Уайден назвал оценки главы Федерального резерва «мрачными» и заявил, что они лишь подтверждают необходимость внушительного пакета восстановительных мер.

Инициатива Байдена включает в себя выплаты по $1400, федеральное пособие по безработице в $400 до сентября, увеличение налогового вычета на детей, финансовую поддержку федеральным и местным правительствам, а также постепенное повышение минимальной заработной платы до $15 в час. Последний пункт вызывает особенно сильное недовольство у республиканцев, которые настаивают, что это может сократить число рабочих мест. Согласно недавнему докладу Бюджетного управления конгресса, повышение минимальной зарплаты лишит работы 1,4 млн американцев, но при этом поможет 900 тыс. людей выбраться из нищеты.