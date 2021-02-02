BI: большинству американцев из-за пандемии пришлось потратить отложенные на старость средства

Из-за кризиса и безработицы, вызванных пандемией, большинство американцев были вынуждены потратить накопления с пенсионных счетов на покрытие повседневных расходов, оплату медицинских счетов или ремонт жилья, сообщает Business Insider. При этом около трети тех, кто залез в деньги на старость, сняли со своего счёта более $75 тыс.

Почти 60% американцев были вынуждены снимать средства со своих пенсионных счетов во время пандемии коронавируса, сообщает Business Insider со ссылкой на исследование, проведённое журналом Kiplinger и компанией Personal Capital.

Вызванный распространением коронавируса кризис, закрытие целого ряда государственных учреждений и достигшая максимума со времён Великой депрессии безработица заставили американцев снимать деньги со счетов, на которых они хранили средства на старость.

По данным исследования, в 2020 году большинство жителей США в возрасте от 50 до 74 лет были вынуждены снимать деньги с наиболее популярных у американцев пенсионных счетов 401(К) и IRA. 63% опрошенных заявили, что использовали средства для покрытия повседневных расходов, остальные направили их на оплату медицинских счетов, ремонт жилья или финансовую помощь родственникам. Речь идёт о весьма значительных суммах. Так, около трети респондентов сняли со своего счёта более $75 тыс.

Кроме того, более половины опрошенных отметили, что планируют работать дольше или отложить выход на пенсию в связи с финансовыми сложностями, вызванными пандемией.

При этом по данным 2019 года около половины американцев в возрасте от 32 лет до 61 года не имеют никаких пенсионных сбережений, а у большинства из тех, у кого они всё-таки есть, имеют сбережения на сумму не более $21 тыс.

Также около 30% американцев взяли льготные займы в рамках пакета мер по стимулированию экономики CARES Act, созданному в марте. Причём 58% из тех, кто обратился к данной мере, взяли заём на сумму более $50 тыс. из возможных $100 тыс.

По словам редактора журнала Kiplinger Personal Finance Марка Солхейма, исследование указывает на долгосрочные последствия пандемии для жителей США.

«Прошедший год пошатнул уверенность большинства американцев, сберегающих средства для выхода на пенсию. Учитывая, что многие люди залезают в свои пенсионные накопления или планируют работать дольше, 2020 год будет иметь долгосрочные последствия на годы вперёд», — приводит Business Insider слова Солхейма.

При этом ожидается, что множество из 22 млн потерянных за время пандемии рабочих мест не удастся вернуть в течение нескольких лет. По прогнозу главного экономиста Moody's Analytics Марка Занди, они восстановятся только к 2024 году.