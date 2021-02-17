Bloomberg: «не остаётся других опций» — Эндрю Ллойд Уэббер рассказал о критическом положении лондонских театров в пандемию

Как заявил в интервью Bloomberg композитор Эндрю Ллойд Уэббер, содержание семи принадлежащих ему театров в Лондоне обходится в миллион фунтов в месяц — притом что из-за пандемии заведения закрыты. По словам создателя «Призрака оперы», банки уже не предоставляют финансирование и ему пришлось заложить дом. Композитор уверен, что открытие театров поможет ускорить экономическое восстановление для всей страны.

Закрытые лондонские театры рискуют оказаться новой жертвой экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Этой точки зрения придерживается импресарио и автор таких мюзиклов, как «Призрак оперы» и «Кошки», Эндрю Ллойд Уэббер. Ему принадлежит семь театров в Вест-Энде, и их содержание, по словам композитора, обходится ему примерно в миллион фунтов в месяц, даже несмотря на то, что эти заведения закрыты. Мало что указывает на то, что власти в ближайшее время откроют театры. Ллойд-Уэббер признался мне, что такая ситуация его беспокоит.

ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР, композитор: Сейчас мы оказались в такой ситуации… Я действительно переживаю, потому что у нас не остаётся других опций. Признаюсь, я уже и дом свой заложил. Мы дошли до того, что больше не можем получать банковское финансирование. И больше всего я беспокоюсь за наших актёров, музыкантов, технический персонал.

Коронавирус уже почти на год оставил многочисленных сотрудников театров без заработка. И из-за особенностей трудоустройства многие из этих людей не имеют права претендовать на правительственную поддержку, вроде пособий для тех, кто был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, или грантов для самозанятых.

Но они не единственные, кому сегодня приходится нелегко. Обычно на грандиозные представления в Вест-Энде съезжаются зрители со всей страны и со всего мира. В Лондоне они тратят деньги на рестораны, бары, такси, отели. Сейчас ничего этого не происходит.

Эндрю Ллойд Уэббер сказал мне, что если правительство поспособствует возвращению театров к работе, это поможет ускорить экономическое восстановление.

ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР: За свои 50 с лишним лет я не встречал ни одного человека, работающего в театре, который бы осознавал, сколько в действительности приносит какой-нибудь хитовый мюзикл или хитовая пьеса. Это нечто феноменальное.

Похоже, открытие театров в Лондоне может помочь оживить экономику не только в городе, но и по стране.

Дата публикации 15 февраля 2021 года.