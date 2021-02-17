Bloomberg: «не остаётся других опций» — Эндрю Ллойд Уэббер рассказал о критическом положении лондонских театров в пандемию
Закрытые лондонские театры рискуют оказаться новой жертвой экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Этой точки зрения придерживается импресарио и автор таких мюзиклов, как «Призрак оперы» и «Кошки», Эндрю Ллойд Уэббер. Ему принадлежит семь театров в Вест-Энде, и их содержание, по словам композитора, обходится ему примерно в миллион фунтов в месяц, даже несмотря на то, что эти заведения закрыты. Мало что указывает на то, что власти в ближайшее время откроют театры. Ллойд-Уэббер признался мне, что такая ситуация его беспокоит.
ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР, композитор: Сейчас мы оказались в такой ситуации… Я действительно переживаю, потому что у нас не остаётся других опций. Признаюсь, я уже и дом свой заложил. Мы дошли до того, что больше не можем получать банковское финансирование. И больше всего я беспокоюсь за наших актёров, музыкантов, технический персонал.
Коронавирус уже почти на год оставил многочисленных сотрудников театров без заработка. И из-за особенностей трудоустройства многие из этих людей не имеют права претендовать на правительственную поддержку, вроде пособий для тех, кто был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, или грантов для самозанятых.
Но они не единственные, кому сегодня приходится нелегко. Обычно на грандиозные представления в Вест-Энде съезжаются зрители со всей страны и со всего мира. В Лондоне они тратят деньги на рестораны, бары, такси, отели. Сейчас ничего этого не происходит.
Эндрю Ллойд Уэббер сказал мне, что если правительство поспособствует возвращению театров к работе, это поможет ускорить экономическое восстановление.
ЭНДРЮ ЛЛОЙД УЭББЕР: За свои 50 с лишним лет я не встречал ни одного человека, работающего в театре, который бы осознавал, сколько в действительности приносит какой-нибудь хитовый мюзикл или хитовая пьеса. Это нечто феноменальное.
Похоже, открытие театров в Лондоне может помочь оживить экономику не только в городе, но и по стране.
Дата публикации 15 февраля 2021 года.
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