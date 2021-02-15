Daily Mail: сотни мигрантов из Лондона получили бесплатную вакцину быстрее групп риска

Почти 400 мигрантов, проживающих в лондонском отеле Crown Plaza, сделали прививку от коронавируса, пишет Daily Mail, ссылаясь на слова 20-летнего выходца из Судана Абдула, попавшего в Великобританию семь месяцев назад. Как отмечает издание, нелегальные мигранты получили вакцину, несмотря на то что не входят в приоритетные группы риска: таким образом, были нарушены предписания правительства. Сообщается, что решение о вакцинации было принято местными врачами.

«Вчера мне сделали прививку вакциной от коронавируса. Здесь живёт примерно 400 мигрантов, и почти все они получили вакцину. Никто, из тех, кого я знаю, не отказался», — приводит Daily Mail издание слова 20-летнего выходца из Судана Абдула, проживающего в Лондоне, в отеле Crown Plaza. Семь месяцев назад он прибыл в Лондон из Франции.

Как пишет издание, вчера вечером пресс-секретарь британского правительства назвал «абсолютно неприемлемым» тот факт, что молодые, здоровые мигранты получают вакцину быстрее приоритетных групп. Он также заверил, что NHS примет меры, призванные не допустить повторения таких инцидентов.

Daily Mail информирует, что престижный четырёхзвёздочный отель Crown Plaza в Лондоне является одним из многих отелей в Великобритании, где проживают нелегальные мигранты, прибывшие из Европы на паромах и лодках. Многие из них живут в отелях неделям и даже месяцами, дожидаясь решения по своим запросам на предоставление убежища. Они не знают о разгорающемся в правительстве споре, касательно нарушения принципа приоритетных групп.

Как отмечает издание, то, как проживают мигранты в отелях, не идёт ни в какое сравнение с приёмом, оказываемым в лондонском аэропорту Хитроу гражданам из 33-стран, входящих в «красный список», означающий десятидневный карантин сразу по прибытию на британскую территорию. Их заселяют в менее престижный трёхзвёздочный отель, причём не бесплатно: за всё время пребывания они должны заплатить £1750, при том, что обычно цена за десять ночей в этом отеле составляет £600. Попав в отель, они сразу оказываются в условиях строгого карантина, постоянно под наблюдением охраны: еду им оставляют под дверями номеров. Кроме того, им придётся самим менять бельё. Наконец, подчёркивает Daily Mail, им точно не предложат бесплатную вакцину.

Решение о вакцинировании мигрантов было принято местными врачами, пишет Daily Mail. Отмечается, что это не было согласовано с NHS. «NHSпроводит вакцинацию в соответствии с инструкциями правительства, чтобы гарантировать, что группы риска привьются первыми. Сейчас мы переговорим с врачам, принявшими самостоятельное решение о вакцинации, чтобы такого больше не случалось», — приводит издание слова Дэвида Слоумена, главы лондонского подразделения NHS.