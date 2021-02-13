Independent: британская экономика пережила в 2020 году худший спад за триста лет

Из-за пандемии британская экономика по итогам 2020 года сократилась почти на 10%, пишет The Independent со ссылкой на государственную статистику. По данным газеты, такого серьёзного спада британская экономика не знала со времён «Большого Мороза» 1709 года.

ВВП Великобритании в 2020 году сократился на 9,9%, что стало самым серьёзным экономическим спадом за последние 300 лет, сообщает The Independent со ссылкой на официальные данные Бюро национальной статистики Великобритании (ONS).

Как уточняется в материале издания, в последнем квартале 2020 года британская экономика всё же перешла к росту: сектор услуг вырос на 0,6%, промышленность — на 1,8%, а строительство — на 4,6%, и в среднем рост ВВП оказался вдвое выше, чем предполагалось. Тем не менее, этот отскок не смог компенсировать рекордное сокращение внутреннего валового продукта страны, вызванного первым локдауном, констатирует обозреватель газеты. Как подчёркивает журналист, пандемия ударила по Соединённому Королевству вдвое сильнее, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов — тогда ВВП сократился лишь на 4,1%.

Комментируя ситуацию, замглавы ONS по экономической статистике Джонатан Атоу заявил: «В результате ослабления ограничений во многих регионах Великобритании ряд экономических секторов начали отыгрывать позиции в декабре — рост был зафиксирован у гостиниц, автодилеров и парикмахеров. Росту ВВП таже поспобствовало и увеличение скорости тестирования на коронавирус и отслеживания лиц, контактировавших с заражёнными. Однако по итогам года ВВП сократился почти на 10%, что более чем вдвое превысило предыдущий рекорд по годовому падению».

По данным The Independent, прошлогодний спад стал худшим за всю историю учёта ВВП. Последнее сокращение внутреннего валового продукта Великобритании за год аналогичных масштабов было зафиксировано в 1921-м, когда страна страдала от последствий Первой мировой — тогда ВВП, по некоторым оценкам, должен был сократиться на 9,7%, однако сказать это наверняка невозможно, поскольку в те годы ещё не собирались все те данные, которые учитываются сегодня, сообщает издание.

Между тем, если учесть всю доступную на сегодняшний день статистику, в последний раз такой же экономический спад страна испытала только в 1709 году после Великого Мороза — аномально холодной зимы, уничтожившей большую часть урожаев в Европе, пишет газета.