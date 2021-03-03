El Universal: пока Куба переживает глубокий кризис, внук Фиделя Кастро хвастается своим «Мерседесом»

Видео с участием Сандро Кастро спровоцировало критику в соцсетях, пишет El Universal. На этой записи внук Фиделя Кастро хвастается своей игрушкой — автомобилем Mercedes-Benz. Это видео, как отмечается в материале, появилось на фоне того, как Куба переживает глубокий экономический кризис, усугублённый пандемией COVID-19.

САНДРО КАСТРО, внук Фиделя Кастро: Ты же знаешь, мы ведь люди простые, но время от времени нужно доставать эти игрушки, раз они стоят у нас дома. Вы меня понимаете?



Сандро Кастро, внук покойного Фиделя Кастро, подвергся критике в социальных сетях за то, что на одном из видео похвастался тем, как водит Mercedes-Benz. Произошло это на фоне того, как Куба переживает глубокий экономический кризис, усугублённый пандемией COVID-19.



В выходные это видео спровоцировало полемику среди пользователей интернета, из-за того что речь идёт о внуке коммунистического лидера, а также из-за положения, в котором оказалось население Кубы перед лицом коронавирусного кризиса.



САНДРО КАСТРО: Двигатель, похоже, шестицилиндровый, не так ли? Смотрите, как шикарно идёт на 140. Отлично!



Сандро Кастро — диджей и предприниматель. Кроме того, он владеет барами EFE Bar Cuba, Fantaxy и Espacio La Habana — всё это ночные заведения кубинской столицы.



Пока неизвестно, когда было записано это видео.



Это уже не первый случай, когда он в соцсетях хвалится своим хорошим финансовым положением. Он обычно выставляет напоказ своё участие в различных празднествах и свои поездки по миру.



Дата выхода в эфир 02 марта 2021 года.