El Universal: пока Куба переживает глубокий кризис, внук Фиделя Кастро хвастается своим «Мерседесом»

Видео с участием Сандро Кастро спровоцировало критику в соцсетях, пишет El Universal. На этой записи внук Фиделя Кастро хвастается своей игрушкой — автомобилем Mercedes-Benz. Это видео, как отмечается в материале, появилось на фоне того, как Куба переживает глубокий экономический кризис, усугублённый пандемией COVID-19.
САНДРО КАСТРО, внук Фиделя Кастро: Ты же знаешь, мы ведь люди простые, но время от времени нужно доставать эти игрушки, раз они стоят у нас дома. Вы меня понимаете? Сандро Кастро, внук покойного Фиделя Кастро, подвергся критике в социальных сетях за то, что на одном из видео похвастался тем, как водит Mercedes-Benz. Произошло это на фоне того, как Куба переживает глубокий экономический кризис, усугублённый пандемией COVID-19.
В выходные это видео спровоцировало полемику среди пользователей интернета, из-за того что речь идёт о внуке коммунистического лидера, а также из-за положения, в котором оказалось население Кубы перед лицом коронавирусного кризиса.
САНДРО КАСТРО: Двигатель, похоже, шестицилиндровый, не так ли? Смотрите, как шикарно идёт на 140. Отлично!
Сандро Кастро — диджей и предприниматель. Кроме того, он владеет барами EFE Bar Cuba, Fantaxy и Espacio La Habana — всё это ночные заведения кубинской столицы.
Пока неизвестно, когда было записано это видео.
Это уже не первый случай, когда он в соцсетях хвалится своим хорошим финансовым положением. Он обычно выставляет напоказ своё участие в различных празднествах и свои поездки по миру.
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