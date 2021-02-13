Independent: Байден планирует закрыть Гуантанамо до конца своего президентства

Белый дом изучает возможность закрытия специальной тюрьмы Гуантанамо, которая стала «пятном на глобальном имидже» США. По словам чиновников, президент Джо Байден должен в ближайшие недели и месяцы подписать ряд документов, которые дадут старт этому процессу, передаёт The Independent.

Джо Байден намерен закрыть военную тюрьму в Гуантанамо до окончания своих президентских полномочий. По сообщениям информированных чиновников, глава Белого дома должен дать старт этому процессу, подписав соотвествующие указы в ближайшие недели и месяцы, пишет The Independent.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн заявила, что действующая администрация изучает вопрос о будущем специального объекта, расположенного на Кубе. Она добавила, что её ведомство «будет тесно сотрудничать с министерствами обороны, юстиции и Госдепартаментом, а также поддерживать тесные консультации с конгрессом, чтобы добиться прогресса в закрытии» Гуантанамо.

Эти заявления сигнализируют о стремлении администрации Байдена решить проблему со «скандальным» учреждением, которое правозащитники называют «пятном на глобальном имидже» Америки. Критики обвиняют власти США в том, что они используют в тюрьме, которая была создана после терактов 11 сентября 2001 года, чрезмерные методы при допросе заключённых, в том числе пытки, отмечает издание.

Ранее попытку закрыть военный объект, где в настоящий момент содержится 40 заключённых, предпринимал Барак Обама. Его преемник Дональд Трамп полностью изменил эту политику, но не стал отправлять в Гуантанамо новых заключённых, несмотря на то, что в какой-то момент обещал это сделать, обращает внимание The Independent.

Хорн не пояснила, как именно грядущие указы Байдена приведут к закрытию Гуантанамо. По её словам, обсуждения находится на ранних этапах, и существует необходимость распределить «ряд ключевых политических ролей в рамках межведомственного взаимодействия». «Нам нужны подходящие люди, которые будут выполнять эту важную работу», — сказала она.

Тем не менее можно сказать наверняка, что Байден столкнётся со многими из тех же политических и юридических проблем, которые расстроили планы его бывшего босса Обаму. Он сократил число заключённых, но не смог полностью закрыть Гуантанамо, подчёркивает издание.

Закон по-прежнему запрещает американскому правительству переводить заключённых из Гуантанамо в тюрьмы на материковой части США. И, несмотря на контроль над конгрессом, демократы не имеют достаточного большинства, чтобы преодолеть юридические препятствия по этому вопросу, считает The Independent.