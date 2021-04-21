Guardian: кубинцы не верят, что уход Кастро принесёт стране перемены

Новость об окончании 62-летнего правления семейства Кастро на Кубе не вызвала особого ажиотажа среди кубинцев, пишет The Guardian. Жители острова, как поясняет издание, скептически отнеслись к этому известию, поскольку не верят в то, что после ухода Рауля Кастро из политики в стране произойдут перемены.

Недавнее заявление Рауля Кастро об уходе в отставку, которое ознаменовало конец 62-летнему правлению семейства Кастро на острове, почти не вызвало среди кубинцев никакого ажиотажа, хотя в мире это известие наделало шуму, пишет The Guardian.

Кубинцы, как поясняет издание, ожидали этого, и те из них, кто сейчас отчаянно пытается купить еду в эти всё более трудные времена, скептически отнеслись к тому, что подобное развитие событий принесёт изменения.



«Не думаю, что в ближайшем будущем произойдут какие-то серьёзные перемены, — заявил один из кубинцев. — Их не будет, пока старая гвардия оказывает влияние на кубинскую политику».



Этот человек, как отмечает издание, предпочитает следить за новостями о том, где можно купить курицу. Так, он узнал, что этот товар появился в магазине на авеню Линеа, где принимают кубинские песо, а не американские доллары. Там образовалась огромная очередь, в которой даже начали накаляться страсти — и для поддержания мира и порядка была привлечена полиция.



В своём выступлении на восьмом съезде Коммунистической партии Кубы (КПК) Рауль Кастро сказал делегатам, что уходит в отставку с чувством удовлетворения от выполненного им долга и «с уверенностью в будущем страны».



Как напоминает издание, в 2008 году Рауль сменил Фиделя на посту председателя Государственного совета Кубы, а затем приобрёл ещё больше влияния, став в 2011 году первым секретарём ЦК Компартии. Он провёл важные экономические реформы, в результате которых в стране образовался малый частный бизнес, была разрешена покупка и продажа домов и автомобилей и, наконец, появился мобильный интернет.



В пятницу он сказал: «Мы должны избавиться от заезженного стереотипа... что Куба — единственная страна, где можно жить, не работая».



Он посоветовал государственным СМИ не затушёвывать проблемы страны «триумфализмом и поверхностностью». Рауль Кастро также вновь озвучил свой призыв к формированию в стране нового поколения лидеров.



Когда два брата в 1959 году спустились с гор Сьерра-Маэстра, они были в авангарде битвы за гендерное и расовое равенство, напоминает издание. Однако многие кубинцы считают, что от этих ранних достижений уже давно ничего не осталось. А в более бедных районах уже начали появляться очаги инакомыслия.



Рауль Кастро признал эту проблему, отметив недостаточное продвижение женщин и цветных людей на «высшие должности в партии, государстве и правительстве».



Однако перемены не бывают лёгкими. Совершенно очевидно, что Кастро на чрезвычайно влиятельном посту первого секретаря партии сменит Мигель Диас-Канель — 60-летний белый мужчина, занимающий пост президента Кубы.



Между тем для обычных кубинцев приоритетом остаётся еда. Дональд Трамп поставил крест на самом важном достижении Рауля Кастро — на разрядке отношений с США, которая была достигнута при администрации Барака Обамы в 2016 году.



Администрация Трампа ужесточила санкции против Гаваны, сделав финансовые операции на острове практически невозможными. Люди лишились возможности переводить деньги своим родственникам на Кубу через Western Union. Кроме того, были запрещены круизы, а туризм на Остров свободы не поощрялся.



Джо Байден после прихода к власти не стал сворачивать политику своего предшественника, что удивило даже наиболее прагматичных бизнесменов, говорится в статье.