Окончание эпохи знаменитого клана — CNN об отставке Кастро с поста главы Компартии Кубы

С уходом в отставку с должности главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро в правительстве страны впервые за 62 года не остаётся ни одного человека с фамилией Кастро, передаёт CNN. Как отмечает телеканал, в условиях падения ВВП страны из-за пандемии поиск пути модернизации экономики острова ложится на плечи президента Мигеля Диас-Канеля.

Когда три года назад Рауль Кастро объявил, что в 2021 году покинет пост главы Коммунистической партии Кубы, политик, вероятно, предполагал, что страна будет иметь прочную экономическую основу, а переход к новому поколению руководства будет почти завершён, пишет CNN.

Однако как отмечается на сайте телеканала, всё сложилось не совсем так, как планировал Кастро. По оценкам правительства, из-за падения туристических потоков в связи с пандемией в 2020 году ВВП страны снизился на 11%. Каждый день кубинцы вынуждены по несколько часов проводить в очередях за продуктами питания, лекарствами и другими предметами первой необходимости, которые оказались в дефиците на острове.

В то время как кубинские чиновники прилагают все усилия, чтобы предотвратить распространение коронавируса, число случаев заражения COVID-19 на острове постоянно растёт. При этом, для того чтобы судить об успехе разрабатываемых на Кубе вакцин от коронавируса, потребуется по крайней мере ещё несколько месяцев.

Кастро руководил партией с первых лет революции, сделав практически невозможным определение того, где заканчивается правительство и начинается партия. Однако в 2018 году он ушёл в отставку с поста президента Кубы, уступив должность своему преемнику Мигелю Диас-Канелю, которому теперь переходит и управление партией.

Отставку Кастро CNN называет окончанием эпохи его знаменитого на весь мир клана. Учитывая, что никто из его родственников не занимает государственные должности, впервые за 62 года в правительстве не остаётся ни одного человека с фамилией Кастро.

«После этого если мне позволит здоровье, я буду всего лишь ещё одним солдатом, вместе с народом защищающим эту революцию», — отметил Кастро в 2018 году.

Куба является одной из стран, которые меньше всего изменились после окончания холодной войны. И теперь, когда местные чиновники признают, что стране необходимо адаптироваться, поиск пути модернизации экономики острова ляжет на плечи Диас-Канеля.

Как отмечается на сайте телеканала, хотя президент активно работает над созданием собственного имиджа в глазах общественности, к том числе в рамках социальных сетей, Диас-Канель является ярым приверженцем идеологии, «согласно которой жёсткий государственный контроль над экономикой остаётся наилучшим вариантом для Кубы, несмотря на десятилетия стагнации экономики».