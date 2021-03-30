Euronews: советский автомобиль Lada до сих пор очень популярен на Кубе

В условиях санкций со стороны США советский автомобиль Lada до сих пор остаётся одним из любимых автомобилей на Кубе. Местные владельцы проявляют чудеса изобретательности, чтобы их машины оставались на ходу, поскольку запчасти там в большом дефиците. Члены созданного в прошлом году клуба автолюбителей Lada Cuba помогают друг другу найти нужные детали и устраивают показательные выезды вместе, передаёт Euronews.
Автомобили Lada — самое заметное наследие советской эпохи на Кубе. Их владельцы очень привязаны к своим железным коням. В прошлом году они создали клуб Lada Cuba, который за четыре месяца привлёк 140 членов.
Модель Lada 2107, одна из последних, которые выпускал российский завод «АвтоВАЗ» до снятия с производства, может стоить от 20 до 25 тысяч долларов. Это целое состояние на острове, где средняя зарплата составляет 150 долларов — но намного меньше 60 тысяч долларов, за которые государство продаёт автомобили, списанные после туристической аренды.
КАРЛОС РОДРИГЕС, президент клуба Lada Cuba: На Кубе это те машины, которые мы можем себе позволить, поэтому мы так сильно любим их и привязаны к ним. Достать машину довольно сложно на Кубе. Поэтому мы хорошо заботимся о наших «Ладах» — о своей я забочусь, как о родной дочери.
Lada — показатель статуса для их владельцев, которые творят чудеса, чтобы продолжать ездить. Запчасти — большой дефицит, и зачастую их изготавливают местные умельцы. Александр Агирре горд тем, что сумел сохранить на своей Lada 1976 года выпуска оригинальные детали.
АЛЕКСАНДР АГИРРЕ, автолюбитель: Когда я еду по улице и все смотрят на меня, я испытываю удовлетворение от того, что меня замечают, ведь я приложил столько усилий, чтобы сохранить эту машину в первозданном виде. Меня переполняют эмоции.
Введённые в начале 1960-х санкции остановили импорт на Кубу американских автомобилей. Власти острова обратились к СССР, и первые Lada прибыли сюда в конце 60-х.
Члены Lada Cuba Club помогают друг другу найти нужные детали, обмениваются ими, делятся опытом в обслуживании своих любимцев — а также просто собираются, чтобы вместе провести время, а затем проехаться по улицам, сигналя и привлекая внимание прохожих.
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