Parisien: закрытие последнего автосалона Lada парижане встретили с грустью

Ушла эпоха: в Иври-сюр-Сен недалеко от Парижа прекратил работу последний в этом регионе салон автомобилей Lada, пишет Le Parisien. Франшиза российской марки появилась во Франции в 1976 году и снискала популярность благодаря своей надёжности и дешевизне, однако в итоге Lada France ликвидировали из-за низких продаж.

Ушла эпоха: в городке Иври-сюр-Сен на улице Пьер-Гале закрыли последний автосалон Lada, сообщает Le Parisien. Пришедшая в 1976 году на французский рынок, эта российская марка официально прекратила деятельность в стране в 2017 году. По данным газеты, во Франции ещё остаётся 74 297 машин, из которых большинство составляют модели «Нива» и «Samara».

Как отмечает французское издание, салон в Иври-сюр-Сен оставался одним из последних в Парижском регионе и единственным с официальной голубой вывеской. «Рекламный слоган марки звучал так: «Lada — безупречная репутация», — поделился своими воспоминаниями с газетой 54-летний Даниэль Урлей, бывший владелец автосервиса. Он начал работать здесь механиком, когда ему едва исполнилось 22, и выкупил салон в 2000 году. По его словам, в 1980-х годах Lada являлась недорогой и надёжной машиной, которую предпочитал рабочий класс. «Семья могла купить маленький семейный внедорожник «Нива» за 40 тысяч франков, а другие модели стоили чуть больше 20 тысяч франков», — рассказал Урлей.

Le Parisien напоминает, что в 1980-х годах «Нива», новаторская для своего времени модель, была популярной как в Восточной, так и в Западной Европе: «скопировав форму автомобилей Jeep», советские инженеры создали лёгкий (1,2 тонны) внедорожник, «неудобный, но быстрый». В 1985 году франшиза в Иври продавала около 400 машин в год, однако эта цифра уменьшилась в 1990-х годах до 150, а затем резко сократилась накануне нового тысячелетия, когда начали выпускать Lada 110. Сейчас репутация марки улучшается, но объёмы продаж не спешат расти.

Однако, по мнению издания, во Франции популярность этих машин, кажется, уже в прошлом. В Иври-сюр-Сен закрытие автосалона, куда часто наведывались жители района, — главная новость. «Все, кто туда забегал, в трауре, — жалуется Фредерик, владелец «Нивы» и постоянный клиент салона. — Там были доступные цены, качественная работа, а Даниэль использовал свои связи, чтобы найти редкие детали». Как рассказал Le Parisien сам бывший владелец, сюда заглядывали и знаменитости: популярный комик Колюш приезжал каждые три-четыре дня для подготовки своей Lada 2105 к ралли «Дракар», Ришар Боренже брал здесь машину для фильма «Лулу, король Франции», а Мишель Блан — для фильма «Целуй, кого хочешь». Луи Скордия, бывший начальник полиции Витри, живущий недалеко от автосалона, видит в его закрытии «постепенное, но верное разложение городской ткани, раньше состоявшей из различных людей, рабочих и других профессий, в том числе механиков, которых считают незначительными людьми, в то время как они — великие, потому что помогают жить людям».