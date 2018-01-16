TF1: Renault-Nissan вдохнула вторую жизнь в гиганта российского автомобилестроения
Отправимся в Россию, где находится один из крупнейших автомобильных заводов в мире. Там производят автомобили знаменитой марки Lada. Вот уже 10 лет, как её купила группа Renault-Nissan. И она рассчитывает сделать завод своим мощнейшим двигателем роста. Но этого не добиться без усилий. Посетим лучший образец российской промышленности с Пьером Баретти, Оливье Криста, Еленой Дабак.
Столпотворение начинается. Сейчас 15 часов. Рабочий день, наконец, окончен. Здесь трудятся 44 тысячи рабочих. Мы находимся на заводе Lada — гордости российского автомобилестроения. 10 лет назад Renault Nissan стал владельцем гигантского завода, площадь которого составляет 600 гектаров.
Раньше визитной карточкой Lada были, в первую очередь, эти модели: выносливые, но технологически устаревшие. Сегодня российские автоконструкторы производят надёжные, обновлённые и экспортабельные автомобили. В 2018 году на автоматизированной и рационализированной непрерывной сборочной линии работают 1100 мастеров.
Для этого пришлось уравнять профессиональный уровень рабочих, и на линию даже были приставлены учителя, преподаватели.
АНДРЕЙ ТРАРАШЕНКО, старший мастер по обучению, Lada: Здесь они приобретают базовые навыки, потом эти базовые навыки совершенствуют, и в результате получаются прекрасные автомобили.
Вторая ступень — создание системы контроля качества, которой раньше не существовало, чтобы вывести Lada на уровень Renault, Nissan и Dacia, других марок, принадлежащих группе.
ЕКАТЕРИНА, сотрудник отдела контроля качества: То есть дефекты ищет он, потом я проверяю. Если он что-то не находит, я ему показываю, объясняю.
Здесь женщины работают сваркой, соединяют провода, проверяют машины, получая меньше мужчин, средняя зарплата которых — €460 в месяц.
ПЬЕР БАРЕТТИ, специальный корреспондент в Тольятти: На заводе Lada, на заводе «АвтоВАЗ», здесь 60% работников — женщины, средний возраст которых 34 года, то есть это очень молодая рабочая сила.
Завод собирается экспортировать новые автомобили на Ближний Восток, в Латинскую Америку. В общем, кажется, Renault Nissan, первому мировому автопроизводителю, удаётся его низкозатратная стратегия.
Один из людей, ответственных за обновление Lada, — этот словенский инженер. Его заслуга, в частности, — успех другой марки: Dacia.
ПЬЕР БАРЕТТИ: Сегодня производство потихоньку растёт?
ЙОШ БРИТОШ, генеральный директор по производству и логистике завода Lada: Растёт. В прошлом году было 418 тысяч, а в этом мы приблизились к 500 тысячам.
Тем не менее задача инженеров — произвести более одного миллиона экземпляров и обеспечивать половину российского рынка продажи автомобилей. Чтобы понять значимость гиганта Lada, расположенного на берегу Волги, достаточно выйти в город. Тольятти, город c населением 700 тысяч жителей, дышит, живёт «Ладой». Ясли, больница, хоккейный клуб и даже церковь — всё создано на деньги российского автопроизводителя.
Но отвоевание позиций «Лады» происходит посредством дилеров. Операция соблазнения со стороны молодой девушки.
ЖЕНЩИНА, продавец: Пожалуйста, присаживайтесь на пассажирское сидение.
МУЖЧИНА, покупатель: Не спорю, это дешевле, но ещё я хочу поддержать нашего производителя.
Огромное предприятие, вместе с новыми моделями Lada, обошлось Renault-Nissan в сумму €1,5 миллиарда инвестиций. Фонд социальных выплат был огромен. В 2003 году его предстояло выплатить 100 тысячам сотрудников, 56 тысяч из которых были уволены.
Дата выхода в эфир 13 января 2018 года.