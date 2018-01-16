TF1: Renault-Nissan вдохнула вторую жизнь в гиганта российского автомобилестроения

Группе Renaul-Nissan вполне удалось преобразовать устаревший завод Lada в Тольятти в предприятие мирового уровня, считает корреспондент французского телеканала TF1. Посетив завод по производству автомобилей, он отметил, что при этом стратегию новых владельцев завода можно назвать низкозатратной, благодаря невысокой стоимости российской рабочей силы.

Отправимся в Россию, где находится один из крупнейших автомобильных заводов в мире. Там производят автомобили знаменитой марки Lada. Вот уже 10 лет, как её купила группа Renault-Nissan. И она рассчитывает сделать завод своим мощнейшим двигателем роста. Но этого не добиться без усилий. Посетим лучший образец российской промышленности с Пьером Баретти, Оливье Криста, Еленой Дабак.



Столпотворение начинается. Сейчас 15 часов. Рабочий день, наконец, окончен. Здесь трудятся 44 тысячи рабочих. Мы находимся на заводе Lada — гордости российского автомобилестроения. 10 лет назад Renault Nissan стал владельцем гигантского завода, площадь которого составляет 600 гектаров.



Раньше визитной карточкой Lada были, в первую очередь, эти модели: выносливые, но технологически устаревшие. Сегодня российские автоконструкторы производят надёжные, обновлённые и экспортабельные автомобили. В 2018 году на автоматизированной и рационализированной непрерывной сборочной линии работают 1100 мастеров.



Для этого пришлось уравнять профессиональный уровень рабочих, и на линию даже были приставлены учителя, преподаватели.



АНДРЕЙ ТРАРАШЕНКО, старший мастер по обучению, Lada: Здесь они приобретают базовые навыки, потом эти базовые навыки совершенствуют, и в результате получаются прекрасные автомобили.



Вторая ступень — создание системы контроля качества, которой раньше не существовало, чтобы вывести Lada на уровень Renault, Nissan и Dacia, других марок, принадлежащих группе.



ЕКАТЕРИНА, сотрудник отдела контроля качества: То есть дефекты ищет он, потом я проверяю. Если он что-то не находит, я ему показываю, объясняю.



Здесь женщины работают сваркой, соединяют провода, проверяют машины, получая меньше мужчин, средняя зарплата которых — €460 в месяц.



ПЬЕР БАРЕТТИ, специальный корреспондент в Тольятти: На заводе Lada, на заводе «АвтоВАЗ», здесь 60% работников — женщины, средний возраст которых 34 года, то есть это очень молодая рабочая сила.



Завод собирается экспортировать новые автомобили на Ближний Восток, в Латинскую Америку. В общем, кажется, Renault Nissan, первому мировому автопроизводителю, удаётся его низкозатратная стратегия.



Один из людей, ответственных за обновление Lada, — этот словенский инженер. Его заслуга, в частности, — успех другой марки: Dacia.



ПЬЕР БАРЕТТИ: Сегодня производство потихоньку растёт?



ЙОШ БРИТОШ, генеральный директор по производству и логистике завода Lada: Растёт. В прошлом году было 418 тысяч, а в этом мы приблизились к 500 тысячам.



Тем не менее задача инженеров — произвести более одного миллиона экземпляров и обеспечивать половину российского рынка продажи автомобилей. Чтобы понять значимость гиганта Lada, расположенного на берегу Волги, достаточно выйти в город. Тольятти, город c населением 700 тысяч жителей, дышит, живёт «Ладой». Ясли, больница, хоккейный клуб и даже церковь — всё создано на деньги российского автопроизводителя.



Но отвоевание позиций «Лады» происходит посредством дилеров. Операция соблазнения со стороны молодой девушки.



ЖЕНЩИНА, продавец: Пожалуйста, присаживайтесь на пассажирское сидение.



МУЖЧИНА, покупатель: Не спорю, это дешевле, но ещё я хочу поддержать нашего производителя.



Огромное предприятие, вместе с новыми моделями Lada, обошлось Renault-Nissan в сумму €1,5 миллиарда инвестиций. Фонд социальных выплат был огромен. В 2003 году его предстояло выплатить 100 тысячам сотрудников, 56 тысяч из которых были уволены.



Дата выхода в эфир 13 января 2018 года.