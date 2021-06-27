Guardian: серьёзный удар по авторитету Джонсона — глава минздрава Великобритании ушёл в отставку после скандала

Несмотря на поддержку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Мэтт Хэнкок покинул пост министра здравоохранения страны, передаёт The Guardian. Как отмечает издание, извинения Хэнкока и поддержка Джонсона не смогли унять негодования британцев, после того как стало известно, что бывший министр нарушил собственные антиковидные ограничения с любовницей.

Мэтт Хэнкок подал в отставку с поста министра здравоохранения Великобритании, потеряв доверие кабинета министров, представителей Консервативной партии в парламенте и рядовых британцев, сообщает The Guardian.

Как напоминает издание, причиной для отставки Хэнкока послужил скандал, разразившийся после публикацией изданием The Sun фотографий поцелуя бывшего министра с его помощницей и давней подругой Джиной Коладанджело. Судя по фотографии, Хэнкок и Коладанджело, у которых есть семьи и дети, были засняты в офисе Министерства здравоохранения.

При этом возмутил британцев не столько вопрос нравственности, сколько тот факт, что Хэнкок, неоднократно призывавший соблюдать социальную дистанцию, особенно в публичных местах, нарушил собственные антикоронавирусные ограничения.



Даже публичные извинения политика не смогли унять негодование британской общественности, в связи с чем Хэнкок был вынужден объявить об отставке. По словам бывшего министра, он не хотел бы, чтобы его личная жизнь отвлекала внимание от главной задачи — выхода из кризиса, вызванного распространением коронавируса.

«Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми», — добавил бывший глава Министерства здравоохранения.

Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что ему жаль терять Хэнкока в качестве министра, подчеркнув, что тот может покидать свой пост «с гордостью за все достижения — не только в борьбе с пандемией, но и до COVID-19».

«Я благодарен вам за поддержку и верю, что на этом ваш вклад в государственную службу не исчерпан», — приводит издание слова премьера, предполагая, что таким образом Джонсон предлагает Хэнкоку путь возвращения в британское правительство.

Как пишет The Guardian, отставка министра нанесла «серьёзный удар по авторитету премьер-министра», который поддержал политика после его извинений, заявив, что вопрос «закрыт».

Так, лидер Лейбористской партии Кир Стармер счёл, что Хэнкок «правильно сделал, что ушёл в отставку», однако уточнив, что «Джонсон должен был уволить его».

Впрочем, в Лондоне уже нашли Хэнкоку замену — Министерство здравоохранения возглавил бывший министр внутренних дел Саджид Джавид. Джавид потерял должность в ходе перестановок в кабмине в феврале 2020 года. Тогда ему предложили сохранить пост, если он уволит своих ближайших помощников, однако он на это не согласился.

Предполагается, что свой пост в министерстве покинет и Коладанджело после появления вопросов относительно того, как она получила должность, и её влияния в офисе Хэнкока.

The Guardian отмечает, что за последние сутки членов британского парламента от Консервативной партии «завалили яростными жалобами избиратели», недовольные действиями Хэнкока.

«Я полагаю, что люди, занимающие высокие государственные должности и ответственные посты, должны действовать с соответствующими моральными и этическими принципами, присущими этой роли. Мэтт Хэнкок по целому ряду показателей им не соответствует», — заявил парламентарий от Северного Норфолка Дункан Бейкер.