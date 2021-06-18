Эксклюзив DT: Джонсон против перевода британцев на постоянный режим удалённой работы

Правительство Великобритании не поддерживает идею перехода миллионов британцев, которые до пандемии работали в офисах, на постоянный режим работы из дома, отдавая предпочтение гибкому графику, стало известно The Daily Telegraph. Предполагается, что рекомендация по работе из дома в Великобритании будет отменена 19 июля.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает против перехода Великобритании на постоянный режим удалённой работы, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
В частности, как стало известно изданию, премьер поддерживают идею поощрения британцев к возвращению в офисы, как только это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Джонсон надеется, что процесс можно будет начать уже в течение месяца.
При этом правительство поддерживает предложения по расширению гибкого графика работы, включая идею предоставления работникам права просить о переходе на работу из дома в начале трудовой деятельности. Однако там утверждают, что не планируют выступать за то, чтобы миллионы людей, которые до пандемии работали в офисах, продолжали работать дистанционно.
«Мы не стремимся к тому, чтобы сделать работу из дома, как это делали люди из из-за COVID-19, постоянной. Изменения в значительной степени направлены на то, чтобы облегчить людям гибкий график работы», — заявил источник The Daily Telegraph.
По словам высокопоставленного чиновника британского правительства, пожелавшего не раскрывать имя или должность, это позволит работающим родителям забирать своих детей из школы или детских садов, а также облегчит жизнь тем, кто ухаживает за родственниками.
Как напоминает издание, в Великобритании продолжает действовать рекомендация правительства по удалённой работе из дома, если это позволяет профессия. При этом в стране идут активные дебаты относительно того, как долго британцы должны работать дистанционно.
Сторонники более гибкого графика работы утверждают, что он способствует сохранению баланса между работой и семьёй, например, облегчая родителям разделение обязанностей по воспитанию детей. Опросы общественного мнения показывают, что те, кто работал из дома во время пандемии коронавируса, выступают за продолжение работы в гибридном режиме.
Тем не менее критики утверждают, что подобный режим работы негативно сказывается на производительности труда и сплочённости коллектива, а также приводит к некой социальной изоляции работников. Кроме того, они указывают на то, что жертвами удалённой работы могут пасть целые секторы, например общественный транспорт.
Как напоминает The Daily Telegraph, правительство предполагало снять оставшиеся ограничения, введённые для сдерживания распространения COVID-19, 21 июня, однако приняло решение сделать это на месяц позже изначально запланированной даты. Срок снятия ограничительных мер, а также отказ от рекомендации по работе из дома отодвинут на 19 июля.
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